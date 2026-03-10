Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes: "No ando dándolo por plata”

Lili Díaz y Dayana Jaimes vuelven a protagonizar un nuevo capítulo de tensión pública en redes sociales.

Artículos relacionados Influencers Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

Las ex cuñadas, que desde hace tiempo mantienen una relación distante, volvieron a enfrentarse luego de que la viuda del cantante vallenato Martín Elías publicara un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a la hermana del artista.

La situación rápidamente generó conversación en redes sociales, donde seguidores de ambas figuras comenzaron a debatir sobre el significado del mensaje y la respuesta que llegó poco después.

Lili Díaz y Dayana Jaimes protagonizan nueva polémica en redes. (Foto FreePik)

¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre Lili Díaz?

Recientemente, Lili Díaz decidió incursionar en la política al aspirar a la Cámara de Representantes en las elecciones. Aunque no logró obtener la curul, la también cantante vallenata agradeció públicamente a las personas que confiaron en su proyecto y que respaldaron su propuesta de transformar el Atlántico.

A través de sus redes sociales, Díaz expresó gratitud hacia quienes la apoyaron durante la campaña y aseguró que la experiencia fue un aprendizaje importante dentro de su carrera.

Artículos relacionados La casa de los famosos Exparticipante de La casa de los famosos reveló que le ofrecieron 250 millones por una inesperada propuesta

Sin embargo, poco tiempo después de que se conocieran los resultados electorales, Dayana Jaimes publicó un mensaje en su cuenta de X —que es privada— que varios usuarios interpretaron como una indirecta hacia su excuñada.

“Siempre lo he pensado: ser viral, tener likes o ser influencer, no es lo mismo que tener el respaldo en votos”, escribió.

Aunque Jaimes no mencionó directamente a Lili Díaz, muchos seguidores señalaron que la publicación parecía hacer referencia a su incursión en la política y a los resultados obtenidos en las elecciones.

¿Qué respondió Lili Díaz a Dayana Jaimes?

La tensión entre ambas no es reciente. Desde hace varios años, las ex cuñadas han tenido diferencias públicas, pero el conflicto se intensificó hace algunos meses cuando se viralizó una fotografía en la que Dayana Jaimes aparecía besándose con el exesposo de Lili Díaz.

La imagen desató una fuerte polémica en redes sociales y provocó una ola de comentarios entre seguidores de la familia Díaz.

Tras el reciente mensaje de Jaimes, Lili Díaz decidió pronunciarse en sus redes sociales y responder con una frase que muchos interpretaron como una clara alusión a su excuñada.

“Gracias a Dios siempre he sido una mujer trabajadora y no ando dándolo por plata ni por cargos públicos por pagos con la credicuc4”, escribió.

Algunos usuarios señalaron que el comentario podría estar relacionado con los cargos públicos que Dayana Jaimes ha ocupado en Valledupar, lo que avivó aún más la controversia entre ambas.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el enfrentamiento?

La discusión no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a reaccionar a las publicaciones.

En X, varios internautas dejaron comentarios criticando el mensaje de Dayana Jaimes y defendiendo a Lili Díaz. Algunos usuarios escribieron mensajes como: “Dayana, prefiero ser quedada o ahogada, pero nunca jamás la m0za del esposo de mi cuñada. Eso sí es una vergüenza”, mientras que otros señalaron:

“Es pasada de atrevida para buscarle problema. Lily está tranquila y ella tirando puya”.

También hubo quienes cuestionaron la actitud de Jaimes y afirmaron que suele generar polémica y luego presentarse como víctima cuando recibe respuestas.

El intercambio de mensajes volvió a poner en el centro de la conversación la relación entre las ex cuñadas, un conflicto que parece seguir generando reacciones cada vez que alguna de las dos publica algo en redes sociales.