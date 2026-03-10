Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shaira le dedica su nuevo sencillo a esos amores que “No cuentan”, ¿por qué lo dice?

La cantante santandereana Shaira, causa intriga entre sus fans tras su nuevo sencillo "No Cuenta", en la que le canta a los amores prohibidos

Shaira le canta a los amores prohibidos en "No cuenta"
Shaira lanza su nueva canción "No cuenta" (Foto de Canal RCN)

Shaira sorprendió a sus fans con la letra de su último sencillo “No cuenta”, al tratarse de un tema del que no es muy común que los cantantes hablen en sus composiciones.

¿Quién es Shaira?

Shaira Selene Peláez Ruíz es una cantante de 23 años nacida en Barbosa Santander, que se destaca en géneros como pop latino y música regional colombiana. A la corta edad de 5 años, Shaira inició su carrera artística y profesional; Sin embargo, su salto a la fama se dio gracias al concurso de televisión “Factor XS del 2011, donde fue la ganadora.

Actualmente, Shaira se sigue dedicando a lo que más le apasiona hacer, la música, mezclándola con otros hobbies como la crear contenido para sus redes sociales

Shaira no ha abandonado la música, se sigue dedicando a ella
Shaira actualmente se sigue dedicando a la música, que es lo que ama (Foto de Freepik)

¿Cuándo fue el lanzamiento de la última canción de Shaira?

El lanzamiento oficial del último sencillo de Shaira fue el pasado 26 de febrero del 2026 a través de todas las plataformas digitales. A comparación de algunas otras canciones, Shaira anunció en sus redes sociales este proyecto el mismo día que lo sacó a la luz, sorprendiendo a sus fans y no dejando nada a la imaginación

¿De qué se trata la última canción que lanzó Shaira?

“No cuenta”, el último lanzamiento de Shaira, habla de un tema bastante controversial: Los amores prohibidos, la sensación de estar con una persona comprometida y que todo se sienta real, lleno de amor.

¿Cuáles suelen ser los temas de los que habla Shaira en sus canciones?

Shaira se ha destacado en su carrera musical por ser una artista muy versátil, ya que puede cantar desde una canción de despecho, hasta una canción de amor. Sin embargo, no todo lo que la artista interpreta se trata de su vida personal.

Por otro lado, después del pasado lanzamiento de su serie de canciones llamado “Floreci2”, que consta de 4 piezas en total, Shaira dejó claro lo que quiso demostrar:

“Con ‘Floreci2’ quise mostrar lo que sigue cuando una ya ha brotado: sostenerse, reinventarse y seguir creciendo”

Expresó Shaira.

¿Ya está disponible el video oficial de “No Cuenta”, la nueva canción de Shaira?

La grabación del video oficial de “No Cuenta” se llevó a cabo en Medellín, Colombia, bajo la producción de Alex Gómez, quien fue el encargado de que esta pieza audiovisual proyectara sensualidad y rivalidad moral.

