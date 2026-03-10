Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32: ¿qué mostró en su nueva foto?

Bad Bunny reaparece en Instagram con una publicación por su cumpleaños 32 y causa revuelo entre su fanaticada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32
Bad Bunny sorprende con foto de cumpleaños tras borrar todo su Instagram. (Foto: AFP)

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, se apoderó de las tendencias, luego de compartir una publicación con motivo de su cumpleaños número 32.

¿Qué publicó Bad Bunny en su cumpleaños número 32?

El puertorriqueño que cuenta con una de las comunidades más grandes de la música latina sorprendió a sus seguidores con una imagen que rápidamente captó la atención de los internautas.

El cantante puertorriqueño luego de su presentación en el Super Bowl tomó la decisión de quitar todo de su red social de Instagram donde suma más de 54 millones de seguidores, incluso su foto de perfil.

Ahora, con esta nueva publicación, el artista volvió a aparecer en la plataforma, lo que provocó una ola de comentarios y mensajes de felicitación por parte de fanáticos de diferentes países.

En la imagen compartida por el cantante se le puede ver frente a un pastel con forma de corazón hecho de chocolate.

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32
Bad Bunny sorprende con foto de cumpleaños tras borrar todo su Instagram. (Foto: AFP)

El postre está decorado con fresas alrededor y varias velas largas de colores que destacan en la parte superior del pastel.

En la fotografía, Bad Bunny aparece con un gesto que muchos interpretaron como un momento especial durante la celebración.

Para acompañar la imagen, el cantante decidió escribir únicamente el número “32”, que hace referencia a la edad que cumple este 10 de marzo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Bad Bunny tras la publicación?

Como suele ocurrir con cada publicación del artista, la imagen rápidamente se llenó de corazones y cientos de mensajes de felicitación por parte de seguidores y medios de entretenimiento quienes aprovecharon para enviarle buenos deseos.

Muchos fanáticos también destacaron el hecho de que el artista volviera a publicar en su cuenta luego de haber eliminado todo su contenido anteriormente, lo que en su momento generó revuelo.

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32
Bad Bunny sorprende con foto de cumpleaños tras borrar todo su Instagram. (Foto: AFP)

Incluso, su decisión también recibió críticas por el mensaje que transmitió durante su presentación en el Super Bowl.

Lo cierto es que Bad Bunny no suele compartir muchos detalles sobre su vida personal en esta red social y, por lo general, mantiene un perfil más reservado. Por esta razón, cada vez que realiza alguna publicación, suele llamar la atención de su fanaticada.

