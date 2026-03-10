Isabella Ladera reaparece en redes con mensaje tras la pérdida de Hugo García: “Estoy viva”

La modelo venezolana Isabella Ladera volvió a aparecer en redes sociales luego de que su pareja, Hugo García, compartiera con sus seguidores una lamentable noticia que generó cientos de reacciones entre los internautas.

¿Qué mensaje publicó Isabella Ladera en medio de la pérdida familiar?

A través de su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con cientos de seguidores, Hugo García informó sobre el fallecimiento de su abuela, María Bertha Monteverde Morzán.

La noticia fue dada a conocer por medio de un emotivo mensaje, donde se despidió de ella recordando varios momentos que vivió junto a su familiar, lo que generó comentarios entre quienes siguen al modelo venezolana radicada en Miami.

En medio de las reacciones que generó la publicación de Hugo García, Isabella Ladera también apareció en sus redes sociales con un breve mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Isabella Ladera reaparece con mensaje en medio del luto que vive la familia de Hugo García. Foto: AFP)

A través de una reciente historia en su cuenta donde suma millones de seguidores, Ladera escribió: “Estoy viva, hermana”.

Hasta el momento no se ha confirmado si el mensaje estaba relacionado directamente con la situación familiar compartida por su pareja o si respondía a otro contexto personal.

¿Cuál es el estado de salud de Isabella Ladera?

En días recientes, Isabella Ladera también había compartido con sus seguidores algunos detalles sobre su estado de salud durante su embarazo.

La modelo ha mencionado que ha experimentado molestias propias de esta etapa, como dolores fuertes de espalda, cadera y malestar general.

En una de sus publicaciones, la modelo contó que tuvo que acudir al médico de urgencia luego de no sentir al bebé, lo que generó preocupación entre algunos de sus seguidores.

Desde entonces, varios internautas han estado atentos a lo que pueda compartir en sus redes sociales, especialmente después de que se conociera la noticia del fallecimiento de la abuela de su pareja, ya que algunos usuarios llegaron a interpretar erróneamente que la situación podría estar relacionada con ella o incluso con su bebé.

Isabella Ladera, quien es muy activa en redes sociales y suele compartir su día a día, por estos días ha estado alejada, lo que ha provocado preocupación entre sus seguidores.