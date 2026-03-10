Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera reaparece en redes con mensaje tras la pérdida de Hugo García: “Estoy viva”

Isabella Ladera reaparece en redes con mensaje que sorprendió tras la noticia de la pérdida de su pareja.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera aparece con inesperado mensaje tras noticia familiar de Hugo García
Isabella Ladera reaparece con mensaje en medio del luto que vive la familia de Hugo García. Foto: AFP)

La modelo venezolana Isabella Ladera volvió a aparecer en redes sociales luego de que su pareja, Hugo García, compartiera con sus seguidores una lamentable noticia que generó cientos de reacciones entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje publicó Isabella Ladera en medio de la pérdida familiar?

A través de su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con cientos de seguidores, Hugo García informó sobre el fallecimiento de su abuela, María Bertha Monteverde Morzán.

La noticia fue dada a conocer por medio de un emotivo mensaje, donde se despidió de ella recordando varios momentos que vivió junto a su familiar, lo que generó comentarios entre quienes siguen al modelo venezolana radicada en Miami.

Artículos relacionados

En medio de las reacciones que generó la publicación de Hugo García, Isabella Ladera también apareció en sus redes sociales con un breve mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Isabella Ladera aparece con inesperado mensaje tras noticia familiar de Hugo García
Isabella Ladera reaparece con mensaje en medio del luto que vive la familia de Hugo García. Foto: AFP)

A través de una reciente historia en su cuenta donde suma millones de seguidores, Ladera escribió: “Estoy viva, hermana”.

Hasta el momento no se ha confirmado si el mensaje estaba relacionado directamente con la situación familiar compartida por su pareja o si respondía a otro contexto personal.

¿Cuál es el estado de salud de Isabella Ladera?

En días recientes, Isabella Ladera también había compartido con sus seguidores algunos detalles sobre su estado de salud durante su embarazo.

Artículos relacionados

La modelo ha mencionado que ha experimentado molestias propias de esta etapa, como dolores fuertes de espalda, cadera y malestar general.

En una de sus publicaciones, la modelo contó que tuvo que acudir al médico de urgencia luego de no sentir al bebé, lo que generó preocupación entre algunos de sus seguidores.

Isabella Ladera aparece con inesperado mensaje tras noticia familiar de Hugo García
Isabella Ladera reaparece con mensaje en medio del luto que vive la familia de Hugo García. (Foto: AFP)

Desde entonces, varios internautas han estado atentos a lo que pueda compartir en sus redes sociales, especialmente después de que se conociera la noticia del fallecimiento de la abuela de su pareja, ya que algunos usuarios llegaron a interpretar erróneamente que la situación podría estar relacionada con ella o incluso con su bebé.

Isabella Ladera, quien es muy activa en redes sociales y suele compartir su día a día, por estos días ha estado alejada, lo que ha provocado preocupación entre sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Revelan la millonaria suma que La Liendra y Dani Duke gastarían en su boda Dani Duke

¿La Liendra y Dani Duke se comprometieron? Filtran millonario presupuesto para su boda

La Liendra y Dani Duke revelaron la millonaria suma que gastarían en su boda y dieron pistas sobre cuándo sería la esperada ceremonia.

Muere sobrina de Iván Zuleta. Talento nacional

Murió sobrina de 15 años del reconocido acordeonero colombiano Iván Zuleta; esto se sabe

La partida de Daniela Zuleta Gnecco enluta a la familia del Rey Vallenato Iván Zuleta y conmueve a Valledupar.

Juliana Calderón recordó a su novio a dos meses de la tragedia en la que murió con Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón se mostró afectada a dos meses de la muerte de su novio

Juliana Calderón se mostró afectada tras dos meses de la muerte de su novio, quien falleció junto a Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32 Bad Bunny

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32: ¿qué mostró en su nueva foto?

Bad Bunny reaparece en Instagram con una publicación por su cumpleaños 32 y causa revuelo entre su fanaticada.

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes Martín Elías

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes: "No ando dándolo por plata”

Exparticipante de La casa de los famosos revela millonaria oferta que recibió fuera de cámaras La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos reveló que le ofrecieron 250 millones por una inesperada propuesta

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?