¿La Liendra y Dani Duke se comprometieron? Filtran millonario presupuesto para su boda

La Liendra y Dani Duke vuelven a ser tema de conversación en las redes sociales luego de que se revelara la millonaria suma que estarían dispuestos a invertir en su boda. La pareja de creadores de contenido también dejó entrever detalles sobre cuándo podría realizarse la esperada ceremonia.

¿Dani Duke y La Liendra se casarán?

Los reconocidos influenciadores La Liendra y Dani Duke se han referido a este tema en múltiples ocasiones, pero esta vez su conversación fue más allá. Aunque aún no hay una propuesta formal de por medio, ambos creadores de contenido coincidieron en que, en un principio, les gustaría realizar una ceremonia en la que solo ellos dos estuvieran presentes.

Filtran cuánto dinero gastaría La Liendra en su boda con Dani Duke. (Foto Canal RCN).

“A mí me gustaría casarme contigo, novia, sin hacer boda primero. O sea, casarnos solo los dos”, comentó La Liendra, obteniendo la aprobación de Dani Duke, quien manifestó estar de acuerdo con esta idea, ya que era algo que había querido desde hace mucho tiempo: “yo quiero una ceremonia, lo que sea, solos tú y yo”.

¿Cuándo sería la boda de Dani Duke y La Liendra y cuánto dinero le invertirían?

La Liendra mencionó que, tras una boda privada, le gustaría realizar una celebración por todo lo alto junto a amigos y familiares, para que puedan disfrutar de esta unión con todas las comodidades.

Sin embargo, para que ese momento llegue, primero quisiera contar con una mayor estabilidad económica para organizar la fiesta, ya que estaría dispuesto a invertir hasta 800 millones de pesos colombianos en este evento.

La cifra que La Liendra invertiría para su boda con Dani Duke. (Foto Canal RCN).

“Pero cuando nos vaya muy bien económicamente… Yo creo que una boda puede valer 700 u 800 millones de pesos colombianos, como yo la quisiera, pero no quiere decir que mi casamiento tenga que ver con la fiesta. Yo quiero primero casarme contigo y luego sí hacemos la fiesta”.

De esta manera, aunque aún no hay fecha ni propuesta de matrimonio, Dani Duke y La Liendra ya tienen claras sus prioridades cuando ese momento llegue a sus vidas.