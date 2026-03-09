Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara tuvo que salir de urgencia, en plena noche y en pijama, por un asunto con su bebé Emilia

Paola Jara tuvo que actuar de inmediato y salir de su casa en plena noche para atender situación relacionada a su bebé.

Paola Jara salió de urgencia en plena noche
La reconocida cantante de música popular Paola Jara vivió un momento inesperado durante la noche del pasado domingo 8 de marzo, en plena conmemoración del Día de la mujer, luego de que surgiera una situación con su bebé Emilia que la obligó a salir de urgencia de su casa, incluso en pijama, para atender lo ocurrido.

¿Qué le pasó con Paola Jara y su pequeña hija Emilia?

Durante la noche del pasado domingo, Paola Jara sorprendió al reaparecer hacia las 10:30 p.m. a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, con un corto video que generó preocupación y dudas entre sus fans.

Paola Jara preocupó al salir de urgencia en pijama por una situación con su bebé Emilia
En el clip, la reconocida artista se mostró con ropa hogareña y muy abrigada a bordo de un vehículo, mientras explicaba con humor que debía salir en plena noche para hacer unas rápidas vueltas de mamá “luchona”.

"Un viaje flash. Hacer vueltas de mamá luchona, jajaja", mencionó la cantante en sus redes sociales.

Aunque lo dijo entre risas, varios internautas se mostraron inquietos al notar la hora y su atuendo, por lo que empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo y cuál era la situación que enfrentaba, pues no dio mayores detalles.

Lo cierto es que Paola Jara habría salido sola o acompañada, pero sin llevar a su bebé Emilia, lo que descartaría que se tratara de un problema de salud relacionado con la pequeña, fruto de su matrimonio con el cantante popular Jessi Uribe.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Paola Jara a su misteriosa historia sobre “mamá luchona”?

Los fanáticos de Paola Jara no tardaron en reaccionar a la misteriosa historia que compartió en sus redes sociales, en la que mencionó que debía salir en plena noche a hacer unas “vueltas de mamá luchona”.

De esta manera, comentarios en diferentes redes sociales como: “pero cuéntanos qué pasó”, “¿Emilia está bien?”, “Pao, no nos dejes con la intriga”, “Paola Jara y Jessi Uribe son un cuento siempre”, “¿Actualización? Desde esa hora no dice nada relacionado a ese tema”, “¿Qué habrá pasado? ¿Alguien sabe”, son algunos de los que destacan.

La inesperada salida nocturna de Paola Jara en pijama por su bebé Emilia
