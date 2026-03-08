Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido actor que padece cáncer en etapa terminal se pronunció nuevamente en sus redes tras anunciarlo mediante una carta.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es el reconocido actor que atraviesa por su última etapa de vida tras diagnóstico médico? | Fotos: Freepik

En los últimos días, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que un reconocido actor ha estado atravesando por un complicado estado de salud al estar en fase terminal de una grave enfermedad que padece.

Además, el actor ha sido tendencia no solo por sincerarse con sus seguidores por el complicado momento que está atravesando en cuanto a su salud, sino que también, por una reciente publicación que compartió en sus redes sociales.

¿Quién es el reconocido actor que confesó que está en fase terminal?

El nombre del actor Finnian Garbutt se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al ser un reconocido actor, sino que también, por confesar mediante una carta que está atravesando su última faceta de vida tras grave enfermedad.


La noticia fue principalmente confirmada mediante una carta a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco mil seguidores, en la que explicó que fue diagnóstica de cáncer de piel desde hace un largo periodo de tiempo, pues expresó que los especialistas médicos le expresaron que la enfermedad avanzó de manera progresiva.

¿Qué dijo recientemente el actor Finnian Garbutt en sus redes sociales?

Tras el complicado estado de salud por el que está atravesando el actor Finnian Garbutt, se pronunció recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco mil seguidores, unas emotivas palabras acerca del apoyo que solicita para su esposa e hija, expresando lo siguiente:

“Gracias a todos por el gran apoyo de estos últimos días. Lo único que quiero es que mi esposa y mi bebé tengan la vida que se merecen y quería ser yo quien se la proporcionara, algo que lamentablemente ya no es posible. Cualquier donación será de gran ayuda para apoyar a mi esposa y a mi bebé mientras se adaptan a la vida sin mí”.

¿En qué producciones ha participado el reconocido actor Finnian Garbutt?

Es clave mencionar que el actor Finnian Garbutt adquirió gran visibilidad en el pasado al participar en la distinguida serie policial: ‘Hope Street’ y, también, To Break a Circle, en las que demostró su gran talento en el campo artístico.

¿En qué producciones ha actuado el actor Finnian Garbutt? | Foto: Freepik

Por su parte, los internautas le han enviado mensajes de apoyo al actor y a su familia tras el complicado momento que está atravesando en la actualidad al estar en crítica condición en la actualidad.

