¡Luto en el deporte! Falleció futbolista de 16 años en extrañas circunstancias

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse la muerte de Tiara Lemos, una jugadora de apenas 16 años que hacía parte del Club Atlético Colón.

¿Qué se sabe del fallecimiento de la futbolista Tiara Lemos?

La noticia fue dada a conocer por el propio club y rápidamente generó una ola de reacciones entre hinchas, jugadoras y diferentes instituciones del país.

La joven era considerada una de las promesas del fútbol femenino argentino. Su talento y liderazgo dentro de la cancha la habían convertido en una jugadora destacada.

A pesar de su corta edad, Tiara Lemos ya venía construyendo un camino en el fútbol participante en diferentes competiciones y ganando algunos campeonatos como el Torneo Apertura Sub-15 en 2023.

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento de Tiara Lemos?

El Club Atlético Colón publicó un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida y expresó sus condolencias a la familia, amigas y compañeras de la jugadora.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, fotos y recuerdos de quienes compartieron con ella dentro y fuera de la cancha.

La pareja de la futbolista, Juana Álvarez, compartió un estremecedor mensaje de despedida recordando los momentos que vivieron juntas.

“Mi amor: Tiara. No puedo creer que después de tantas cartas de amor te esté dedicando estas palabras porque ya no estás”, comienza el mensaje que publicó en redes.

¿Cuál fue el mensaje de la novia de Tiara Lemos?

En el mensaje, Juana recordó la última vez que habló con la joven futbolista y cómo recibió la noticia que cambió todo.

“Exactamente a las 02:00 de la madrugada del 8 de marzo dejé de saber de vos, dejaste de contestar. Ya se me había hecho un nudo en la garganta y llamé hasta que me confirmaron que decidiste ya no estar acá”, escribió.

Con este mensaje de su pareja muchos han concluido que la joven futbolista al parecer decidió quit*rse la vida. Sin embargo, las causas oficiales siguen siendo materia de investigación.

La joven también evocó momentos cotidianos de su relación, como las mañanas que compartían juntas o los pequeños detalles que, según contó, hacían especial su vínculo. Incluso recordó el tatuaje que ambas decidieron hacerse con el nombre de la otra como símbolo de su relación.