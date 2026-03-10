Han pasado dos meses desde el fallecimiento del artista de música popular Yeison Jiménez y el dolor en sus seres queridos y amigos sigue latente ante su trágica partida.

¿Cuál fue la confesión de Diva Jessurum tras los dos meses de fallecimiento de Yeison Jiménez?

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue muy presente y la periodista Diva Jessurum, una de las mejores amigas del cantante, decidió abrir su corazón y dedicarle un sentido mensaje al cumplirse dos meses de su partida.

A través de sus redes, Jessurum publicó un estremecedor mensaje a las 12 de la media noche en el que dejó ver que el paso del tiempo no ha hecho más fácil aceptar la ausencia del artista. Según relató, cada día se le hace más difícil aceptar su partida.

Llegaron las 12 de la noche. Una cita inevitable con el dolor. Por segunda vez llegamos al día 10, ahora tocó el mes de marzo. 60 días han pasado y todavía me cuesta aceptar que el mundo siga girando sin ti.

¿Cuál fue la foto y el mensaje de Diva Jessurum por los dos meses de fallecimiento de Yeison Jiménez?

La presentadora expresó que sigue sin asimilar la muerte de Yeison Jiménez y que aunque busca la forma de ocuparse y distraerse su recuerdo la hace romperse a nivel emocional.

Hay momentos del día en los que logro distraerme, ocuparme, agotarme, pero siempre llega un silencio o una pausa que me recuerda que ya no estás. Y entonces duele. Duele profundo.

En su publicación, Diva Jessurum también recordó los pequeños detalles que hoy extraña del artista, como las conversaciones y las risas que compartieron.

Te extraño en los detalles pequeños, en las conversaciones que ya no tendremos, en las risas que quedaron suspendidas en la memoria.

La presentadora aseguró que, su ausencia pesa igual o más que el primer día y que lo único que espera es que desde el lugar en el que esté él pueda sentir todo su cariño y lo mucho que lo extraña.

En el final de su mensaje Diva dejó claro que el vacío que dejó Yeison Jiménez es algo que nunca podrá llenar.

Hay personas que se van… pero dejan un vacío imposible de llenar. Tú eres una de ellas.



La periodista también compartió en sus historias una foto junto al cantante en donde aseguró que cada día 10 de cada mes dolerá más la ausencia del cantante de música popular.

En minutos acabara este día y llegará otra vez un 10. Cada mes duele 10 veces más Yeison Jiménez.

Como era de esperarse el mensaje de Diva no pasó por desapercibido y muchos le han expresado mensajes de ánimo y también han compartido su sentimiento por la muerte de Yeison Jiménez.