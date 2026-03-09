Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma celebró el cumpleaños de su hija París; la decoración no pasó desapercibida en redes

Maluma compartió imágenes del cumpleaños de su hija París y la decoración de la celebración llamó la atención en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma celebró el cumpleaños de su hija Paris
Maluma celebró el cumpleaños de su hija / (Foto de AFP y Freepik)

Maluma llamó la atención de los seguidores tras revelar cómo celebró el segundo cumpleaños de su hija París. Los internautas no han parado de hablar acerca de los detalles del evento.

¿Quién es París, la hija de Maluma y Susana Gómez?

París es la hija del cantante Maluma y de Susana Gómez. La niña nació en 2024 y desde entonces ha sido mencionada en varias ocasiones por el artista en sus redes sociales y entrevistas.

¿Quién es París, la hija de Maluma y Susana Gómez?
Maluma tuvo una hija junto a Susana Gómez / (Foto de AFP)

Tras su nacimiento, el cantante ha mostrado algunos momentos relacionados con su rol como padre. En distintas publicaciones ha compartido fotografías, mensajes y reflexiones sobre la etapa que vive con su familia.

El cantante ha sido contundente al destacar que París es una parte fundamental de su vida y que se encuentra dispuesto a hacer lo que sea por verla feliz.

¿Qué reflexión compartió Maluma tras el cumpleaños de su hija París?

Tras hablar del cumpleaños de su hija, el cantante publicó un mensaje en el que habló sobre la importancia de aprovechar el tiempo con la familia. Maluma mencionó que el paso del tiempo es rápido y que es importante valorar los momentos que se comparten con las personas cercanas.

Aprovechen el tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres, sus hermanos, antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué reflexión compartió Maluma tras el cumpleaños de su hija París?
Maluma compartió una reflexión tras el cumpleaños de su hija París / (Foto de AFP y Freepik)

El paisa comentó que su hija merece vivir experiencias especiales y que quería aprovechar la fecha para pasar tiempo con ella y con su círculo cercano. En el mismo mensaje mencionó que decidió vestir una prenda de color amarillo porque ese es el color favorito de París.

¿Cómo fue el cumpleaños de París, la hija de Maluma?

El cantante colombiano Maluma celebró el segundo cumpleaños de su hija, fruto de su relación con la arquitecta Susana Gómez. La celebración fue compartida a través de sus redes sociales, donde el artista publicó imágenes y mensajes dedicados a la pequeña.

HBD #2 PRINCESA MIAAAAAA…. 🩵💛💖💚 Estos papás te aman y dan la vida por ti!

Uno de los detalles que generó comentarios entre los seguidores fue la decoración de la celebración. En las fotografías compartidas se observa que la temática estaba relacionada con el mar. Paris aparece rodeada de globos de colores y sirenas.

Además, el pastel de dos pisos incluía figuras de animales marinos como peces, pulpos y ballenas, elementos que hacían parte del concepto elegido para el cumpleaños. Según se aprecia en las imágenes publicadas, varios de los espacios de la celebración mantenían esa misma temática.

