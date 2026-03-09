Yuli Ruiz lloró por las críticas que le hizo Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz no pudo contener las lágrimas luego de su enfrentamiento con Mariana Zapata y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3.

Yuli Ruiz no puede contener las lágrimas por las palabras de Valentino Lázaro. (Fotos Canal RCN)

Yuli había dicho que quería que se le posicionaran para poder tener la oportunidad de decir todo lo que piensa y siente de algunos compañeros.

La modelo expresó que no entendía por qué se le cuestionaban aspectos como la la inteligencia, la forma de hablar y de vestirse.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz al posicionamiento de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, no quedó conforme con sus respuestas y así se lo manifestó a su pareja Alejandro Estrada.

Ruiz aseguró que siente rabia e impotencia por los argumentos que le dieron y que Valentino es la segunda vez que la trata de lo peor, a pesar de que siempre se acerca a pedirle disculpas.

Entre lágrimas, Yuli se preguntaba qué le había hecho a Valentino para que la tuviera como objetivo dentro del juego.

La modelo explicó que percibe una estrategia conjunta entre Valentino, Mariana y Beba para desconfigurarla emocionalmente dentro de la competencia.

Alejandro Estrada respaldó esta percepción y señaló que le parece una bajeza que Valentino le haya dicho a una mujer que es “bruta”.

Mariana también se sumó a Valentino en el posicionamiento y reforzó los argumentos en contra de Yuli, señalando que no entendía lo que se le decía y que siempre respondía lo mismo, lo que hacía inútil debatir con ella sobre cualquier tema.

Para él, no se deben permitir más faltas de respeto y, si es necesario, sugirió que ni siquiera se le dirija la palabra a Valentino dentro de la convivencia.

¿Quién será el líder de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino Lázaro quedó como finalista junto a Karola en la prueba de líder, y ambos definirán quién será el primer salvado en una semana en la que todos los habitantes están en riesgo de abandonar la casa para siempre.