Juanse Laverde habló del “shipeo” con Valentino Lázaro tras su eliminación de La casa de los famosos

El reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, Juanse Laverde, reveló detalles de su paso por el reality.

Juanse Laverde dijo sentirse sorprendido con las declaraciones de Lorena Altamirano. (Foto Canal RCN)

¿Qué reveló Juanse Laverde sobre su paso por La casa de los famosos Colombia 3?

El cantante dijo estar bastante sorprendido con las cosas de las que se ha enterado desde su salida del programa el pasado 8 de marzo.

Juanse dijo que se ha sentido bastante traicionado. El exparticipante confesó que se enteró que Lorena lo había calificado como "peligroso" y nunca se lo había dicho.

Sin embargo, dejó claro que le gustaría hablar con Lorena para aclarar ese tema pero que con ningún otro habitante hablaría.

¿Qué opinó Juanse Laverde sobre su shipeo con Valentino Lázaro?

El artista también fue enfático en decir que su “shipeo” con Valentino fue un invento de él y que le pareció de mal gusto que lo hiciera quedar mal por no corresponder ese supuesto romance.

Asimismo, Juanse habló de Beba y la tildó de hipócrita, aunque reconoció que al principio la entendía porque la considera una persona que se exalta muy fácil.

Ahora, desde afuera, asegura que sus disculpas por meterse con su sexualidad eran falsas, pues descubrió que seguía hablando del tema con Valentino a sus espaldas.

En cuanto a Alexa Torrex, Juanse afirmó que ya no la considera su amiga, pues se metió en temas muy delicados de su vida y opinó de manera desproporcionada.

Estas declaraciones muestran que, para él, la convivencia estuvo marcada por tensiones y que las heridas emocionales aún están presentes.

Juanse Laverde también adelantó que planea comunicarse con sus excompañeros para expresarles todo lo que piensa, especialmente a Beba, a quien cuestiona por la incoherencia entre lo que predica y lo que realmente hace.

Esta noche Valentino y Karola se enfrentarán en la prueba final de líder, y el ganador será el primero en ponerse a salvo en una semana donde todos deben ir a placa de nominados.