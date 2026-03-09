Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Laverde habló del “shipeo” con Valentino Lázaro tras su eliminación de La casa de los famosos

Juanse Laverde habló de traiciones, cuestionó a Valentino Lázaro y expuso la hipocresía de algunos excompañeros de la casa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanse Laverde cuenta la verdad.
Juanse Laverde cuenta la verdad de su shipeo con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

El reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, Juanse Laverde, reveló detalles de su paso por el reality.

Juanse Laverde dijo sentirse sorprendido.
Juanse Laverde dijo sentirse sorprendido con las declaraciones de Lorena Altamirano. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué reveló Juanse Laverde sobre su paso por La casa de los famosos Colombia 3?

El cantante dijo estar bastante sorprendido con las cosas de las que se ha enterado desde su salida del programa el pasado 8 de marzo.

Juanse dijo que se ha sentido bastante traicionado. El exparticipante confesó que se enteró que Lorena lo había calificado como "peligroso" y nunca se lo había dicho.

Sin embargo, dejó claro que le gustaría hablar con Lorena para aclarar ese tema pero que con ningún otro habitante hablaría.

Artículos relacionados

¿Qué opinó Juanse Laverde sobre su shipeo con Valentino Lázaro?

El artista también fue enfático en decir que su “shipeo” con Valentino fue un invento de él y que le pareció de mal gusto que lo hiciera quedar mal por no corresponder ese supuesto romance.

Asimismo, Juanse habló de Beba y la tildó de hipócrita, aunque reconoció que al principio la entendía porque la considera una persona que se exalta muy fácil.

Ahora, desde afuera, asegura que sus disculpas por meterse con su sexualidad eran falsas, pues descubrió que seguía hablando del tema con Valentino a sus espaldas.

En cuanto a Alexa Torrex, Juanse afirmó que ya no la considera su amiga, pues se metió en temas muy delicados de su vida y opinó de manera desproporcionada.

Estas declaraciones muestran que, para él, la convivencia estuvo marcada por tensiones y que las heridas emocionales aún están presentes.

Artículos relacionados

Juanse Laverde también adelantó que planea comunicarse con sus excompañeros para expresarles todo lo que piensa, especialmente a Beba, a quien cuestiona por la incoherencia entre lo que predica y lo que realmente hace.

Esta noche Valentino y Karola se enfrentarán en la prueba final de líder, y el ganador será el primero en ponerse a salvo en una semana donde todos deben ir a placa de nominados.

Juanse Laverde habla de su relación con Beba.
Juanse Laverde habla de su relación con Beba en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Así reaccionó Lorena Altamirano tras la eliminación de Juanse de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Así reaccionó Lorena Altamirano tras la eliminación de Juanse de La casa de los famosos Colombia

Tras la reciente eliminación de Juanse Laverde de Lacasa de los famosos Col, Lorena Altamirano compartió su reacción en redes.

Juanse Quintero celebra a Johanna Fadul y su reacción surge tras comentario de Beba Juanse Quintero

Johanna Fadul tiene curiosa reacción al detalle de Juanse Quintero tras lo dicho por Beba

Juanse Quintero le celebró el Día de la Mujer a Johanna Fadul y ella tuvo una curiosa reacción tras la polémica con Beba.

Johanna Fadul arremete contra Beba y asegura que la sacará de la competencia por “mitómana” Johanna Fadul

Johanna Fadul arremete contra Beba y asegura que la sacará de la competencia por “mitómana”

Johanna Fadul reaccionó en redes sociales a las declaraciones de Beba y compartió un video donde respalda un comentario que la señala de “mitómana”.

Lo más superlike

Karola en La casa de los famosos Colombia. Talento nacional

Martín Elías Jr. le hizo sorpresiva petición al Jefe de La casa de los famosos, ¿reencuentro con Karola?

El cantante Martín Elías causó furor en redes sociales al reaparecer con inesperado mensaje dirigido al Jefe de La casa de los famosos Colombia.

Kylian Mbappé y Ester Expósito avivan rumores de romance Ester Expósito

Mbappé y Ester Expósito avivaron rumores de romance tras ser captados saliendo juntos de un hotel

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras batalla contra el cáncer cerebral: ¿quién? Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras batalla contra cáncer cerebral: ¿quién?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?