La Liendra sorprendió al hablar de casarse con Dani Duke y confesó cuánto gastaría en la boda

La Liendra sorprendió al revelar que su unión con Dani Duke sería primero simbólica y luego una celebración descomunal.

La Liendra habla de matrimonio.
La Liendra habla de matrimonio con Dani Duke. (Foto Canal RCN)

Dani Duke le preguntó a La Liendra si le tenía miedo al matrimonio y su respuesta causó revuelo en redes sociales.

La Liendra revela como tiene planeada.
La Liendra revela como tiene planeada una posible boda con Dani Duke. (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió La Liendra cuando le preguntaron por el matrimonio?

Mediante las dinámicas de preguntas en Instagram, los internautas mostraron su curiosidad sobre el tema.

La Liendra respondió con total seguridad que no le da temor para nada, pero que le gustaría casarse sin hacer un evento social primero.

Dani le dice que también ha pensado en hacer una unión simbólica y bien significativa solo los dos. Y que, luego de la ceremonia entre los dos, hacer una multitudinaria boda.

Según explicó La Liendra, su intención es organizar una megafiesta en la que pueda atender a todos los invitados de la mejor manera.

Incluso reveló que espera realizar un evento con un presupuesto cercano a los 700 u 800 millones de pesos.

Dani Duke, por su parte, aseguró que ella se encargaría de la boda como tal y que él se ocuparía de la fiesta.

Aunque la pareja no ha confirmado planes inmediatos de casarse, este intercambio dejó claro que la idea no les resulta incómoda.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Liendra a sus declaraciones sobre el matrimonio?

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron la seguridad con la que habló el influenciador, otros interpretaron sus palabras como una señal de que aún no está listo para dar el paso definitivo.

En redes sociales, varios usuarios comentaron que Dani Duke podría convertirse en “la novia eterna” si la propuesta de unión simbólica se prolonga demasiado.

Aun así, la pareja se mostró tranquila y divertida en la dinámica, dejando ver que el tema del matrimonio no es un tabú para ellos.

Más allá de la polémica sobre el matrimonio, La Liendra sigue consolidando su presencia en el mundo digital.

Recientemente lanzó dos documentales que han tenido gran acogida en YouTube.

Uno de ellos aborda la historia de Carlos Lehder, excompañero de Pablo Escobar, y el otro narra el extraño caso de un hombre bogotano que vive con una familia de trapo.

Ambos contenidos ya superan los tres millones de reproducciones, lo que demuestra el interés que despiertan sus proyectos.

Dani Duke y La Liendra hablan de una posible unión.
Dani Duke y La Liendra hablan de una posible unión matrimonial donde solo estén los dos. (Foto Canal RCN)
