Prometido de Alexa Torrex estalló tras supuesto 'shippeo' de ella con Tebi Bernal: ¿qué dijo?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, y una muestra de ello fue el reciente pronunciamiento por parte de Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, quien dejó clara su opinión frente al supuesto 'shippeo' entre la participante y Tebi Bernal.

¿Qué dijo Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex sobre su supuesto 'shippeo' con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el joven creador de contenido ha construido una comunidad de miles de seguidores, no dudó en expresarse respecto a este supuesto romance que ha venido tomando fuerza al interior de la competencia.

"Chicos, este video lo hago por el bien de Alexa, dejen de estarla shippeando con Tebi, ese shippeo falso lo que va a hacer es perjudicarla", señaló de manera contundente.

Y es que, de acuerdo con Toloza, Tebi habría mostrado su interés en acercarse a Alexa luego de comprobar que el masivo apoyo que tiene la participante afuera, incluso cuando tuvo que enfrentar en votaciones a Juanda Caribe y lo superó con bastante ventaja.

Jhorman Toloza se pronunció ante el 'shippeo' de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la respuesta del prometido de Alexa ante el supuesto romance de ella y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Según el influencer cucuteño, es bastante evidente la estrategia del antioqueño, especialmente porque antes de conocer el respaldo que tiene su novia y futura esposa por parte del público, él venía comportándose de otra manera, "estaba por su lado, p3leaba por la comida, se burlaba de ella y las chicas tormenta", agregó.

Así mismo, Toloza quien jamás no ha dejado de apoyar a Torrex en su participación en el reality de convivencia, fue insistente al decirle a los internautas que no pueden apoyar ese 'shippeo', pues lo que está haciendo ese darle números a una persona que no ha dado mayor contenido en lo que va del programa.

"Entonces dejen de estar hu3v0n3ando, el que apoye esa m13erda, que se salga del team de Alexa", concluyó.

Cabe señalar que las especulaciones del supuesto 'shippeo' entre ambos habitantes de la casa, se han dado luego de ser captados en varias ocupaciones sosteniendo conversaciones en las que se refieren a la cercanía y el vínculo que se ha ido creando entre los dos, sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha sido visto en situaciones comprometedoras.