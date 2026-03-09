Juanse Laverde rompió el silencio y confesó cómo se sintió tras su salida de La casa de los famosos

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Juanse Laverde llamó la atención al revelar cómo se siente realmente. Sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios en redes.

¿Por qué Juanse Laverde salió de La casa de los famosos?

Juanse Laverde salió de La casa de los famosos Colombia el domingo 8 de marzo de 2026. Su eliminación se dio tras ser el habitante con menor votación por parte del público.

Juanse Laverde eliminado de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El cantante se encontraba en la placa de eliminación junto a otros participantes como: Alexa Torrex, Yuli Ruiz, Eidevin López, Juan Palau y Juan Carlos Arango. Aunque el participante generó conversación en varias dinámicas del programa, no logró obtener el apoyo suficiente para permanecer en el reality.

Tras su eliminación, sus declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes, dando de qué hablar entre los internautas.

¿Qué dijo Juanse Laverde tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista con Buen día, Colombia, Laverde habló de su salida, dejando claro cómo se sintió en realidad.

En la entrevista, Juanse explicó que quedó sorprendido al escuchar el resultado. Según comentó, la percepción que tienen los participantes dentro del reality suele ser distinta a lo que realmente ocurre con el público desde afuera.

Juanse Laverde habla tras su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El joven agregó que este contraste fue uno de los aspectos que más le llamó la atención tras abandonar el reality, ya que, según sus palabras, “todo se puede voltear” cuando se compara lo que se vive dentro del juego con lo que ocurre afuera.

¿Qué dijo Juanse Laverde sobre Lorena Altamirano?

Durante la entrevista también le preguntaron si la salida de Lorena había afectado su desempeño dentro del programa. Frente a esta pregunta, Juanse respondió que, más que impactar su participación, su eliminación afectó su estado de ánimo.

El exconcursante explicó que dentro de la casa sentía que tenía mayor afinidad con ella que con otros participantes. Según contó, las conversaciones que sostenían eran uno de los espacios donde se sentía más cómodo durante la convivencia.

"Era con la única persona con la que yo realmente como que me conectaba en la casa", destacó.

También mencionó que, en varias ocasiones, experimentó cierta distancia frente a algunos temas de conversación entre los demás integrantes de la casa. Afirmó que las diferencias generacionales o de intereses hacían que no siempre se sintiera identificado con los temas que surgían en el grupo.