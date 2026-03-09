Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanse Laverde rompió el silencio y confesó cómo se sintió tras su salida de La casa de los famosos

Juanse Laverde habló sobre su eliminación de La casa de los famosos y contó cómo le afectó la salida de Lorena Altamirano.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanse Laverde confesó cómo se sintió tras su salida de La casa de los famosos
Juanse Laverde habló tras su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Juanse Laverde llamó la atención al revelar cómo se siente realmente. Sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios en redes.

Artículos relacionados

¿Por qué Juanse Laverde salió de La casa de los famosos?

Juanse Laverde salió de La casa de los famosos Colombia el domingo 8 de marzo de 2026. Su eliminación se dio tras ser el habitante con menor votación por parte del público.

¿Por qué Juanse Laverde salió de La casa de los famosos?
Juanse Laverde eliminado de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El cantante se encontraba en la placa de eliminación junto a otros participantes como: Alexa Torrex, Yuli Ruiz, Eidevin López, Juan Palau y Juan Carlos Arango. Aunque el participante generó conversación en varias dinámicas del programa, no logró obtener el apoyo suficiente para permanecer en el reality.

Tras su eliminación, sus declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes, dando de qué hablar entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juanse Laverde tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista con Buen día, Colombia, Laverde habló de su salida, dejando claro cómo se sintió en realidad.

En la entrevista, Juanse explicó que quedó sorprendido al escuchar el resultado. Según comentó, la percepción que tienen los participantes dentro del reality suele ser distinta a lo que realmente ocurre con el público desde afuera.

¿Qué dijo Juanse Laverde tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Juanse Laverde habla tras su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El joven agregó que este contraste fue uno de los aspectos que más le llamó la atención tras abandonar el reality, ya que, según sus palabras, “todo se puede voltear” cuando se compara lo que se vive dentro del juego con lo que ocurre afuera.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juanse Laverde sobre Lorena Altamirano?

Durante la entrevista también le preguntaron si la salida de Lorena había afectado su desempeño dentro del programa. Frente a esta pregunta, Juanse respondió que, más que impactar su participación, su eliminación afectó su estado de ánimo.

El exconcursante explicó que dentro de la casa sentía que tenía mayor afinidad con ella que con otros participantes. Según contó, las conversaciones que sostenían eran uno de los espacios donde se sentía más cómodo durante la convivencia.

"Era con la única persona con la que yo realmente como que me conectaba en la casa", destacó.

También mencionó que, en varias ocasiones, experimentó cierta distancia frente a algunos temas de conversación entre los demás integrantes de la casa. Afirmó que las diferencias generacionales o de intereses hacían que no siempre se sintiera identificado con los temas que surgían en el grupo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermano de Hugo García, pareja de Isabella Ladera, se viste de luto en sus redes: esto dijo Talento internacional

Hermano de Hugo García, se pronunció en sus redes tras lamentable pérdida: ¿qué dijo?

La familia García Ladera se viste de luto tras lamentable pérdida, además, Ayrton, hermano de Hugo, también se pronunció en redes.

Karina García llama la atención tras enviar supuesta indirecta a Altafulla Karina García

Karina García llama la atención tras enviar supuesta indirecta a Altafulla: "Cuida lo que tienes"

Karina García rompió el silencio y llamó la atención al revelar si le envía indirectas a Altafulla en sus redes sociales.

Reconocida pareja de actores se casa: estas fotos compartieron en redes sociales Talento nacional

Reconocida pareja de actores se casa: estas fotos compartieron en redes sociales

Distinguida pareja de actores confirmó que se casará próximamente, dividiendo múltiples opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo? Talento nacional

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo?

Hombre se hace viral tras compartir video horas antes del fallecimiento de Camila García, quien cayó de un tobogán en Norte de Santander.

Maluma celebró el cumpleaños de su hija Paris Maluma

Maluma celebró el cumpleaños de su hija París; la decoración no pasó desapercibida en redes

Valentino Lázaro hace llorar a Yuli Ruiz. La casa de los famosos

Yuli Ruiz lloró por las críticas que le hizo Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?