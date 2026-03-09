Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ana María Estupiñán emociona con nuevas imágenes de su bebé Emannuel

Ana María Estupiñán enternece a sus seguidores al mostrar nuevas imágenes del pequeño Emannuel en su primer mes de vida.

Ana María Estupiñán muestra a su bebé.
Ana María Estupiñán muestra a su bebé en las redes sociales. (Foto Canal RCN)

La actriz Ana María Estupiñán enterneció las redes al mostrar cómo avanza el crecimiento de su pequeño hijo Emannuel a un par de días de cumplir su primer mes de edad.

Ana María Estupiñán emociona.
Ana María Estupiñán emociona en su etapa de mamá primeriza. (Foto Canal RCN)

¿Cómo mostró Ana María Estupiñán a su pequeño hijo Emannuel?

La actriz ha compartido con su comunidad digital todo el proceso que ha pasado desde que conoció que estaba en embarazo.

Durante ese tiempo, manifestó sentirse muy feliz de poder mostrar cómo se preparaba para la llegada de su primer hijo.

Mediante fotografías y videos en sus cuentas oficiales, Ana María mostró cómo se encuentra Emannuel hoy en día.

En la imagen más reciente se le puede ver al pequeño dormido boca abajo al lado de un ventanal mientras recibe la luz natural.

La actriz ha decidido no mostrar el rostro de su hijo por ahora, lo que mantiene a sus seguidores con la curiosidad de poder conocerlo.

Hace unos días, Ana María también compartió con emoción la primera salida como familia al asistir a la boda de su hermana en una imponente hacienda.

Para ella fue un momento significativo, no solo por estar acompañada de su hijo en una ocasión tan especial, sino porque fue en esa misma hacienda donde inició su historia de amor con su esposo Mattias Bylin.

¿En qué producciones de RCN ha participado Ana María Estupiañán?

Ana María muestra ahora una faceta distinta, después de haber sido reconocida por interpretar grandes personajes como la “Pola” en su niñez, la esposa de Rigoberto Urán en la serie biográfica, o incluso por dar sus mejores recetas en la cocina de MasterChef Celebrity.

Hoy, como madre primeriza, se enfoca en compartir con sus seguidores la experiencia más transformadora de su vida.

La noticia de la llegada de Emannuel no solo emocionó profundamente a Ana María Estupiñán, sino que también generó una ola de alegría entre sus colegas y amigos del medio artístico.

Figuras como Maleja Restrepo, Laura de León y Yuri Vargas se sumaron a la celebración con mensajes llenos de cariño y felicitaciones, destacando la importancia de este nuevo capítulo en la vida de la actriz.

Ana María Estupiñán muestra el crecimiento de su pequeño hijo.
Ana María Estupiñán muestra el crecimiento de su pequeño hijo Emannuel. (Foto Canal RCN)
