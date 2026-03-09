Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García llama la atención tras enviar supuesta indirecta a Altafulla: "Cuida lo que tienes"

Karina García rompió el silencio y llamó la atención al revelar si le envía indirectas a Altafulla en sus redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García llama la atención tras enviar supuesta indirecta a Altafulla
Karina García llama la atención en redes / (Foto del Canal RCN)

Karina García llamó la atención al publicar un video que, según los internautas, contiene indirectas para Altafulla. Ante los rumores, la creadora de contenido rompió el silencio y reveló de qué se trata su video.

¿Por qué dicen que Karina García le envía indirectas a Altafulla?

A través de su cuenta de TikTok, Karina García llamó la atención al compartir un video en el que aparece cantando una canción sobre una ruptura y el tiempo que siente haber perdido en esa relación.

"Cuida lo que tienes para que después no te haga falta, bebé", escribió en el video

¿Por qué dicen que Karina García le envía indirectas a Altafulla?
En redes afirman que Karina García envía indirectas a Altafulla / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido señaló que se trataba de un “mensaje mañanero”. Sin embargo, la publicación desató todo tipo de especulaciones en los comentarios, donde los fans aseguraron que, según ellos, desde hace algunos días estaría compartiendo indirectas dirigidas a Altafulla, su expareja.

 

¿Cómo reaccionó Karina García ante los comentarios?

Tras la ola de comentarios que generó su publicación, la creadora de contenido decidió pronunciarse y aclarar el verdadero sentido de sus videos. En su respuesta, aseguró que algunas personas estaban confundiendo las cosas.

"Tienen la realidad alterada, te invito a superar el pasado, mi reina", respondió.

Su mensaje llamó la atención en redes sociales, donde varios internautas afirmaron que Altafulla habría quedado en el pasado y que, por ahora, Karina estaría enfocada en su actual relación.

¿Quién es la actual pareja de Karina García?

La actual pareja de la modelo e influencer Karina García es el cantante de trap Kris R, cuyo nombre real es Cristian Rangel.

La relación se hizo pública a finales de enero de 2026, cuando fueron captados juntos en un concierto de Bad Bunny en Medellín. En febrero de 2026, ambos confirmaron su romance en diversas entrevistas y redes sociales.

¿Quién es la actual pareja de Karina García?
Kris R es la actual pareja de Karina García. (Fotos del Canal RCN)

El cantante reveló que el acercamiento comenzó cuando García protagonizó el video musical de su canción "Ganas". Tras la grabación, comenzaron a intercambiar mensajes y el cantante incluso confesó haber inventado viajes para poder coincidir con ella.

La creadora de contenido se ha definido como la fan número uno del cantante, calificando sus canciones como "temazos" y apoyando constantemente su carrera en redes sociales.

