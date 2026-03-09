Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón llamó la atención tras inesperada confesión sobre Westcol: "está como más bonito"

Yina Calderón sorprendió al revelar algunos cambios que ha percibido en Westcol. Su respuesta generó comentarios en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yina Calderón llamó la atención tras inesperada confesión sobre Westcol
Yina Calderón sorprendió tras hablar sobre Westcol / (Foto del Canal RCN y AFP)

Yina Calderón llamó la atención en redes tras enviar un inesperado mensaje a Westcol. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio y reveló lo que percibe del streamer.

¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Westcol?

Los internautas afirman que la relación entre Yina Calderón y Westcol ha pasado de ser una alianza de negocios a una enemistad pública. En redes destacan que su vínculo está marcado por el conflicto y las indirectas en redes sociales.

En octubre de 2025, Westcol contrató a Yina para enfrentarse contra Andrea Valdiri en su evento de boxeo. La relación se cambió cuando Yina abandonó el ring a los pocos segundos de iniciar el combate.

¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Westcol?
Yina Calderón se enfrentó a Andrea Valdiri en una batalla de boxeo / (Fotos del Canal RCN)

Ante lo sucedido, el streamer anunció que Yina quedaría vetada de cualquier evento organizado por él o su plataforma. Así mismo, destacó que no tenía valores, destacando que ella no representaba a Colombia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?

A través de sus historias de Instagram, Calderón reaccionó a los comentarios de algunos usuarios que comenzaron a mencionar a Westcol. En ese momento, la creadora de contenido respondió señalando que desde hace un tiempo no pensaba en el streamer.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?
Yina Calderón recordó a Westcol en sus redes sociales / (Foto del Canal RCN y AFP)

Yina señaló que, incluso estando fuera de Colombia, algunos internautas le siguen comentando que Westcol la menciona en distintas ocasiones. En ese contexto, afirmó que este tipo de situaciones suelen ocurrir cuando alguien no logra "superar" a otra persona.

"Así somos las mujeres cuando no nos superan. Así pasa con los hombres cuando no me pueden sacar a una mujer de la cabeza", afirmó.

¿Qué cambios notó Yina Calderón de Westcol?

En ese mismo espacio, Calderón también hizo un comentario sobre la apariencia de Westcol. La empresaria mencionó que, al verlo recientemente en redes, notó que se veía “más bonito”.

"¿Cómo estará? Está como más bonito, ¿no?", cuestionó.

Tras la difusión del video, varios usuarios compartieron el clip y comentaron la reacción de Yina Calderón. Los internautas se cuestionaron si, tras las recientes declaraciones, la relación entre los creadores de contenido podría mejorar.

