Valentino Lázaro es el nuevo líder de La casa de los famosos: ¿qué poderes obtuvo?

Un nuevo ciclo comenzó en La casa de los famosos Colombia, y esta semana los participantes se enfrentaron a un juego especial que definiría al líder. Tras enfrentarse contra Karola en una dinámica, Valentino logró ganar el liderazgo de la semana.

¿Quién es el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana, la terraza del reality se transformó en un juego de mesa gigante. Cada concursante representó una ficha dentro del tablero y, por turnos, debía lanzar un dado para avanzar el número de casillas correspondiente.

El objetivo de la dinámica era llegar a la casilla final. Los dos primeros concursantes en alcanzarla tendrían la oportunidad de pelear por el liderazgo de la semana.

Tras participar en una final reñida, en la que Valentino y Karola necesitaban obtener un número específico para ganar, Valentino logró avanzar y convertirse en el nuevo líder de la semana.

Valentino es el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

¿Con quién irá Valentino a la habitación del poder en La casa de los famosos Colombia?

Tras obtener el liderazgo, Valentino podría escoger quién lo acompañará en la habitación del líder. El participante llamó la atención al elegir a Beba como su acompañante.

Valentino y Beba estarán en la habitación del poder. / (Foto del Canal RCN)

Lázaro destacó que su decisión se debe a que, en las últimas semanas, su compañera ha estado enferma, razón por la cual considera que este cambio de habitación podría beneficiarle.

¿Qué poderes encontró Valentino en la caja de Pandora?

Tras llegar a la habitación del poder, Valentino abrió la caja de Pandora, donde encontró varios beneficios para la semana.

Entre ellos está el poder de espionaje, que le permite observar a sus compañeros durante seis minutos. También encontró la responsabilidad de liderar las preguntas del brunch, con la ayuda de Beba, quien lo acompaña en la habitación del poder.

Valentino aprovecha sus poderes en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Además, dentro de la caja había un cofre más pequeño con varios sobres que deberían ser asignados a los participantes del reality. Valentino decidió que cada habitante eligiera uno y averiguara su premio o beneficio.

Como resultado, todos los concursantes quedaron nominados, quedando en riesgo de eliminación, mientras que Valentino se mantiene salvo.