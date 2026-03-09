El nombre de Juanse Laverde se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras ser el reciente eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, la eliminación de Juanse se debió a causa del puntaje del público, quien eligió a su criterio qué participantes se salvaría en primer lugar en la competencia.

Por esta razón, Juanse compartió algunas palabras en la gala de este 9 de marzo en La casa de los famosos Colombia, lanzándole pullas a algunas celebridades con quienes presentó algunas diferencias.

¿Cómo fue la aparición de Juanse Laverde por última vez en La casa de los famosos Colombia?

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le dieron un especial recibimiento a Juanse Laverde, quien tuvo la oportunidad de ser crítico con sus palabras durante la gala de este 9 de marzo.

Últimas palabras de Juanse Laverde. | Foto: Canal RCN

Cuando Juanse Laverde se conectó en la cámara de La casa de los famosos Colombia, aprovechó la oportunidad para sincerarse con varios de sus compañeros tras algunas cosas que analizó desde que salió del reality.

Al principio, cuando Juanse Laverde compartió sus palabras, le tiró pullas a Valentino Lázaro y Beba, con quienes había construido una amistad, pero se decepcionó de ellos tras analizar varios de sus compañeros desde que salió de la competencia.

¿Cuáles fueron las pullas de Juanse Laverde al compartir sus últimas palabras en La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, Juanse Laverde aprovechó la oportunidad para expresarles las siguientes palabras a los famosos, diciéndoles lo siguiente:

¿Qué le dijo Juanse Laverde a Valentino Lázaro por última vez? | Foto: Canal RCN

“Regresé caído en la pista de las cosas que me enteré hoy. Esto acá afuera es una locura. Voy a empezar primero con mi juego favorito, Yuli, vales demasiado, ten cuidado por favor. Mariana, juega sola. Eidevin, no necesitas de nadie. Juanda, dale con toda. Alexa, me sorprendes”, les dijo principalmente a los famosos.

Por su parte, uno de los momentos que más división de opiniones generó, fue cuando Juanse Laverde le tiró pulla a Valentino y a Beba:

“Beba, escúchame, esos cachos no te quedan bien, juega sola. Valentino, te diré una cosa, esto del me enamoré de ti, dejémoslo hasta ahí. Karola, escúchame, fuiste la única que se me posicionó, juega sola”, agregó.

Así también, Juanse tuvo la oportunidad de salvar a Juancho Arango al estar dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia.