Este 9 de marzo, se llevó a cabo un nuevo congelado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde la hermana y sobrino de Valentino Lázaro, lo sorprendieron con su especial visita.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

¿Cómo fue el reencuentro de Valentino con su hermana y sobrino?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro ha estado envuelto con muchas emociones en los últimos días, por esta razón, durante la gala que ocurrió recientemente, el creador de contenido digital quedó sorprendido tras la inesperada visita que tuvo.

¿Qué le dijo la hermana de Valentino tras su visita? | Foto: Canal RCN

Durante la sección de ¡congelados!, el Jefe causó gran expectativa por parte de las celebridades, al saber quién de ellos tendría una visita especial.

Por ello, Valentino Lázaro quedó sin palabras tras la visita de Vanessa, su hermana, quien es una de las personas más importantes de su vida. Así también, lo sorprendió con la presencia de su sobrino, quien también, es una de las personas más importantes en su vida.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

De este modo, el influenciador y bailarín se conmovió tras las emotivas palabras que compartió su familia durante la sección de ¡congelados!

¿Qué le dijo la hermana de Valentino tras visitarlo en La casa de los famosos Colombia?

Tras la visita de la hermana de Valentino, el participante se quebró en llanto, pues, se enorgulleció con las alentadoras palabras que le dijo, pues le expresó lo siguiente:

Artículos relacionados Talento nacional Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo?

¿Cómo fue la visita de Valentino en los congelados? | Foto: Canal RCN

“Buenas noches, Colombia, venimos a ver al tío más lindo del mundo. Te amamos, eres valiente, inteligente, eres muy fuerte. Trajimos tu diversión en forma de osito. Afuera estamos tus amigos, seguidores y equipo de trabajo. Te amamos un montón. Papá está orgulloso de ti, eres inteligente, fuerte y guerrero. Llegaste a brillar. Afuera está la mamá. No olvides que eres un ser incondicional y a todos los participantes, te amamos”, agregó la hermana de Valentino.

Sin duda, el influenciador se llenó de gran emotividad tras la especial visita de su hermana y sobrino, demostrando que está dispuesto a utilizar todas estrategias en la competencia, en especial, por ser el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia,