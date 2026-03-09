Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¡Congelados! Entre lágrimas, así reaccionó Valentino Lázaro tras la visita de su sobrino y hermana

Valentino Lázaro se quebró en llanto tras la visita de su bella hermana y sobrino en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Congelados! Entre lágrimas, así reaccionó Valentino Lázaro tras la visita de su sobrino y hermana
Así reaccionó Valentino Lázaro tras la visita de su hermana y sobrino. | Foto: Canal RCN

Este 9 de marzo, se llevó a cabo un nuevo congelado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde la hermana y sobrino de Valentino Lázaro, lo sorprendieron con su especial visita.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de Valentino con su hermana y sobrino?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro ha estado envuelto con muchas emociones en los últimos días, por esta razón, durante la gala que ocurrió recientemente, el creador de contenido digital quedó sorprendido tras la inesperada visita que tuvo.

¡Congelados! Entre lágrimas, así reaccionó Valentino Lázaro tras la visita de su sobrino y hermana
¿Qué le dijo la hermana de Valentino tras su visita? | Foto: Canal RCN

Durante la sección de ¡congelados!, el Jefe causó gran expectativa por parte de las celebridades, al saber quién de ellos tendría una visita especial.

Por ello, Valentino Lázaro quedó sin palabras tras la visita de Vanessa, su hermana, quien es una de las personas más importantes de su vida. Así también, lo sorprendió con la presencia de su sobrino, quien también, es una de las personas más importantes en su vida.

Artículos relacionados

De este modo, el influenciador y bailarín se conmovió tras las emotivas palabras que compartió su familia durante la sección de ¡congelados!

¿Qué le dijo la hermana de Valentino tras visitarlo en La casa de los famosos Colombia?

Tras la visita de la hermana de Valentino, el participante se quebró en llanto, pues, se enorgulleció con las alentadoras palabras que le dijo, pues le expresó lo siguiente:

Artículos relacionados

¡Congelados! Entre lágrimas, así reaccionó Valentino Lázaro tras la visita de su sobrino y hermana
¿Cómo fue la visita de Valentino en los congelados? | Foto: Canal RCN

“Buenas noches, Colombia, venimos a ver al tío más lindo del mundo. Te amamos, eres valiente, inteligente, eres muy fuerte. Trajimos tu diversión en forma de osito. Afuera estamos tus amigos, seguidores y equipo de trabajo. Te amamos un montón. Papá está orgulloso de ti, eres inteligente, fuerte y guerrero. Llegaste a brillar. Afuera está la mamá. No olvides que eres un ser incondicional y a todos los participantes, te amamos”, agregó la hermana de Valentino.

Sin duda, el influenciador se llenó de gran emotividad tras la especial visita de su hermana y sobrino, demostrando que está dispuesto a utilizar todas estrategias en la competencia, en especial, por ser el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia,

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse Laverde dijo sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿le lanzó pulla a Valentino? La casa de los famosos

Juanse Laverde dijo sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿le lanzó pulla a Valentino?

Juanse Laverde compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col, aclarándole a Valentino que deje su “enamoramiento” atrás.

¿Beba está embarazada? La casa de los famosos

¿Beba está embarazada? La participante de La casa de los famosos sorprendió al revelar sus síntomas

Beba sorprendió a los participantes de La casa de los famosos al revelar síntomas que podrían indicar un posible embarazo.

Valentino Lázaro es el nuevo líder de La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino Lázaro es el nuevo líder de La casa de los famosos: ¿qué poderes obtuvo?

Valentino Lázaro fue elegido como el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia. Sus poderes llamaron la atención.

Lo más superlike

Yina Calderón llamó la atención tras inesperada confesión sobre Westcol Yina Calderón

Yina Calderón llamó la atención tras inesperada confesión sobre Westcol: "está como más bonito"

Yina Calderón sorprendió al revelar algunos cambios que ha percibido en Westcol. Su respuesta generó comentarios en redes.

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo? Talento nacional

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo?

Maluma celebró el cumpleaños de su hija Paris Maluma

Maluma celebró el cumpleaños de su hija París; la decoración no pasó desapercibida en redes

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?