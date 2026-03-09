Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo?

Hombre se hace viral tras compartir video horas antes del fallecimiento de Camila García, quien cayó de un tobogán en Norte de Santander.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál video salió a la luz horas antes del fallecimiento de la mujer que cayó del tobogán? | Foto: Freepik

En los últimos días, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras el desafortunado fallecimiento de una mujer colombiana quien cayó de un tobogán en Norte de Santander.

Todo ocurrió el pasado 5 de mayo en donde la mujer llamada: Camila García Manrique se subió a un tobogán, mediante una actividad creativa en el municipio de Chinácota, además, el hecho, quedó grabado en video.

Por su parte, un influenciador colombiano se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras montarse en el tobogán, horas antes de que Camila perdiera la vida y contó su testimonio.

¿Qué video publicó el hombre que mostró video del tobogán horas antes del fallecimiento de Camila García?

Tras el desafortunado fallecimiento de Camila García, la mujer que falleció tras grave accidente al caer del tobogán en el que estaba, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes redes sociales a causa del riesgo que enfrentó la mujer.

Hombre comparte video en sus redes sociales, del tobogán en Chinácota, Norte de Santander. | Foto: Freepik

Por esta razón, un hombre, quien también es creador de contenido digital colombiano, llamado: Camilo Kick, compartió recientemente en sus redes sociales un video en el que compartió mediante su cuenta oficial de TiKTok y cuenta con más de cuatro millones de seguidores; contando los riesgos del tobogán, pues, hizo presencia, horas antes del desafortunado accidente, expresando las siguientes palabras

“Fue horas antes de eso”, agregó Camilo en la descripción del video.

¿Qué confesó el hombre tras confirmarse el desafortunado hecho de la mujer que falleció tras caer del tobogán en Norte de Santander?

A raíz del desafortunado hecho en el que Camila García, mujer de 28 años perdiera la vida, el hombre que se ha hecho tendencia en redes tras confesar su testimonio al subirse a la atracción horas antes del hecho, expresó las siguientes palabras en sus redes:

Falleció Camila García, mujer que cayó de tobogán. | Foto: Freepik

“Bueno, les voy a contar cómo fue mi experiencia y de pronto qué pudo pasar. Yo llegué al lugar con unos amigos, pero ellos sí me dijeron que se veía peligroso. Además, en el video, que se difundió de la muchacha, se refleja que el lugar era muy destapado, también, contaba con un letrero que mencionaba la estatura y el peso”, agregó Camilo.

