En los últimos días, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras el desafortunado fallecimiento de una mujer colombiana quien cayó de un tobogán en Norte de Santander.

Todo ocurrió el pasado 5 de mayo en donde la mujer llamada: Camila García Manrique se subió a un tobogán, mediante una actividad creativa en el municipio de Chinácota, además, el hecho, quedó grabado en video.

Por su parte, un influenciador colombiano se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras montarse en el tobogán, horas antes de que Camila perdiera la vida y contó su testimonio.

¿Qué video publicó el hombre que mostró video del tobogán horas antes del fallecimiento de Camila García?

Tras el desafortunado fallecimiento de Camila García, la mujer que falleció tras grave accidente al caer del tobogán en el que estaba, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes redes sociales a causa del riesgo que enfrentó la mujer.

Por esta razón, un hombre, quien también es creador de contenido digital colombiano, llamado: Camilo Kick, compartió recientemente en sus redes sociales un video en el que compartió mediante su cuenta oficial de TiKTok y cuenta con más de cuatro millones de seguidores; contando los riesgos del tobogán, pues, hizo presencia, horas antes del desafortunado accidente, expresando las siguientes palabras

“Fue horas antes de eso”, agregó Camilo en la descripción del video.

¿Qué confesó el hombre tras confirmarse el desafortunado hecho de la mujer que falleció tras caer del tobogán en Norte de Santander?

A raíz del desafortunado hecho en el que Camila García, mujer de 28 años perdiera la vida, el hombre que se ha hecho tendencia en redes tras confesar su testimonio al subirse a la atracción horas antes del hecho, expresó las siguientes palabras en sus redes:

