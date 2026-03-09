En horas de la mañana de este 9 de marzo, la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido cantante quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en hacer parte de una exitosa agrupación musical.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los seguidores del cantante quien dejó un importante legado en el género del rock, el cual adquirió gran popularidad por el éxito de sus canciones.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Tommy DeCarlo se ha convertido en tendencia en las últimas horas mediante las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que, por confirmarse su desafortunada muerte a sus 60 años.

Así se confirmó la muerte de Tommy DeCarlo. | Foto: Freepik

La noticia de la muerte de Tommy DeCarlo fue principalmente confirmada por parte de un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que su familia expresó con emotividad las siguientes palabras:

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento de nuestro papá, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026”, dice el comunicado oficial compartido por parte de su familia.

¿Cuál fue la causa por la que falleció el cantante Tommy DeCarlo?

Desde luego, la noticia del cantante ha generado un profundo vacío no solo por parte de sus seguidores quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también, por ser diagnosticado con una grave enfermedad. En le reciente comunicado oficial, dice lo siguiente:

¿En qué agrupación hizo parte Tommy DeCarlo? | Foto: Freepik

“Después de ser diagnosticado con cáncer cerebral en septiembre pasado, luchó con una fuerza y coraje increíble hasta el final. Durante este momento difícil, pedimos amablemente que los amigos y fans respeten la privacidad de nuestra familia mientras lamentamos y nos apoyamos unos a otros. Descansa en paz, papá. Con amor, Annie, Talia y Tommy Jr”, dice el reciente comunicado.

¿Cuál fue la exitosa agrupación en la que Tommy DeCarlo adquirió gran popularidad?

Es clave mencionar que la agrupación en la que Tommy DeCarlo se convirtió en uno de los más grandes exponentes de la banda Boston, la cual se ha convertido en una de las más escuchadas a nivel internacional.

Entre las canciones más escuchadas por parte de los fanáticos de Boston en la que sumaron millones de reproducciones fue: ‘More Than a Feeling’, ‘Amanda’, ‘Peace of Mind’ y ‘Hitch a ride’.