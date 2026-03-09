¡Kapo hizo historia en Bogotá! Siete invitados, taquilla agotada, placa de diamante y mucho más

Como si un soldout en el Movistar Arena en Bogotá fuera poco, Kapo , una de las voces más reconocidas del Afrobeat en Colombia, llevó un show inolvidable para sus fans, además de la sorpresa de 7 artistas invitados.

¿Cuándo fue el concierto de Kapo en Bogotá?

El concierto de Kapo en Bogotá se llevó a cabo el pasado 07 de marzo del 2026 en el Movistar Arena , donde el artista logró tener el aforo completo , contando con la asistencia de cerca de 14.000 personas que disfrutaron de su música.

Cerca de 14.000 asistentes en el gran concierto de Kapo en Bogotá (FOTO PRESA CANAL RCN)

¿Kapo ya había hecho conciertos en Bogotá?

Anteriormente Kapo ya había visitado la capital colombiana como parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2025 ; Sin embargo, su primer concierto en solitario fue el pasado 07 de marzo como parte de su gira “Por si alguien nos escucha”, en el que logró demostrar por qué se ha consolidado como uno de los cantantes de música urbana y afrobeat más importantes de Colombia.

¿Quiénes fueron los invitados de Kapo a su concierto en Bogotá?

Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido artísticamente como Kapo, logró hacer historia en Bogotá tras hacer un espectáculo impecable con siete artistas invitados, entre los que se encuentran: Esteban Rojas, Pirlo, Nanpa Básico, Lion Fiah, Zaider, Luis Alfonso y, quizás el más importante de la noche, Ryan Castro.

Estos fueron algunos de los invitados de Kapo a su concierto en Bogotá (AFP/Giorgio VIERA-AFPDimitrios Kambouris-AFP/Ivan Apfel)

¿Por qué Ryan Castro ha sido tan importante en la trayectoria musical de Kapo?

Ryan Castro ha sido uno de los artistas que ha impulsado la proyección y reconocimiento internacional del cantante zaragoceño, gracias a colaboraciones que han lanzado ambos artistas y han sido éxitos rotundos, como “Dónde” del álbum estelar de la gira.

“La Villa” es otro de los proyectos musicales de los artistas, la cual actualmente se encuentra de #1 en las listas de radio general y popular en México y se espera que Ryan Castro pueda seguir interpretándola en su próxima gira mundial “ Sendé World Tour” que dará inicio el 19 de marzo en Guatemala.

¿Por qué Kapo se ganó una placa de diamante en su concierto en Bogotá?

El show de Kapo en Bogotá estuvo repleto de energía, luces, una banda sonora que el público disfrutó cada minuto de la noche, pero también hubo sorpresas para el artista detrás de las cámaras: se trata de una placa que certifica su proyecto “Por Si Alguien Nos Escucha” como un álbum de Diamante, Platino y Oro.

Placa de Diamante para el último álbum de Kapo en Bogotá (FOTOS DE PRENSA DE CANAL RCN)

Además del gran reconocimiento al álbum, Kapo también se llevó a casa placas certificadas para sus sencillos “Ohnana”, “Korazong”, “Aloh Aloh”, “Dónde”, “No Cry”, “Ruff” y “Antes”, lo cual representa su gran trabajo como artista.

El vínculo de Kapo con el público bogotano continuará. El artista ya confirmó una nueva presentación el próximo 10 de mayo en el Movistar Arena, donde buscará ofrecer un espectáculo que iguale o supere el vivido por miles de asistentes durante el concierto de este fin de semana.