Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden con románticas fotos desde Valencia tras su boda

El cantante de música popular Jhonny Rivera y Jenny López compartieron recientemente una serie de fotografías desde Valencia, España, donde se les ve disfrutando de varios momentos juntos.

¿Por qué Jhonny Rivera y Jenny López están en España?

Las imágenes llamaron la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron rápidamente en redes sociales.

La pareja viene de celebrar su matrimonio en un evento realizado cerca de Pereira, una ceremonia que reunió a varios invitados, entre ellos a creadores de contenido y del género de música popular y personas allegadas a los artistas.

El evento se llevó a cabo en un lugar campestre y fue compartido en redes sociales por algunos de los asistentes.

Jhonny Rivera comparte románticas fotos con Jenny López en España. (Foto: Canal RCN)

Tras la boda, la pareja dio a conocer que no viajaría inmediatamente a una luna de miel tradicional.

En cambio, explicaron que continuarían con compromisos profesionales relacionados con una gira musical que incluye presentaciones en diferentes países de Europa.

Dentro de ese recorrido, una de las ciudades que han visitado es Valencia, en España. Desde allí compartieron algunas imágenes en las que aparecen caminando por distintos lugares de la ciudad.

En las fotografías se les ve tomados de la mano y recorriendo algunos espacios reconocidos del lugar.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a las fotos de Jhonny Rivera y Jenny López?

Las imágenes fueron publicadas por Jhonny Rivera en su cuenta de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores. La publicación rápidamente comenzó a recibir reacciones y comentarios por parte de los usuarios en internet.

En la sección de comentarios, varios seguidores dejaron mensajes dirigidos a la pareja. “Qué hermosa pareja” y “Disfruten mucho” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Sin embargo, entre las reacciones también aparecieron críticas relacionadas con la diferencia de edad entre los dos artistas.

Este tema ha sido mencionado en varias ocasiones por usuarios en redes sociales desde que se hizo pública la relación entre el cantante y Jenny López.

Desde el inicio de su relación, la pareja ha estado en medio de comentarios y señalamientos relacionados con este aspecto, algo que vuelve a mencionarse cada vez que comparten contenidos juntos en sus redes.