Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Maluma volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un video en el que se mostró conmovido. El cantante compartió un video que dejó pensando a varios de sus seguidores.

¿Por qué Maluma se mostró conmovido en redes?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Maluma comentó que su hija París cumplirá sus dos años de vida. El cantante reveló que la fecha le permite reflexionar y entender la importancia de establecer prioridades en la vida.

En adición a ello, destacó que el tiempo pasa muy rápido y que todos los momentos compartidos al lado de su hija le han permitido ver la vida desde "otro punto".

Maluma celebra el cumpleaños de su hija París / (Foto de AFP y Freepik)

Tras estas declaraciones, el cantante llamó la atención al compartir una reflexión que fue ampliamente compartida por sus fans en redes sociales.

¿Qué reflexión compartió Maluma?

Al iniciar su mensaje, el paisa mencionó que el tiempo pasa con rapidez y que, por esa razón, es necesario aprovechar cada momento junto a la familia.

Según expresó, compartir con hijos, padres y hermanos permite construir recuerdos que permanecen con el paso de los años. Por eso, invitó a sus seguidores a dedicar tiempo a valorar esos espacios cotidianos.

Aprovechen el tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres, sus hermanos, antes de que sea demasiado tarde.

Maluma compartió una tierna reflexión en redes / (Foto de AFP)

El artista también señaló que una de las prioridades en la vida es poder vivir experiencias junto a las personas que se quieren; por eso, invitó a disfrutar cada momento de la vida.

¿Qué dijo Maluma sobre la celebración del cumpleaños de su hija París?

Por otro lado, Maluma explicó que el cumpleaños de su hija será el lunes 9 de marzo, pero que la celebración empezaría desde el 7 del mismo mes. Según indicó, la intención era salir a disfrutar del día y celebrar junto a ella.

El cantante aseguró que su hija merece vivir momentos especiales y que quería aprovechar la fecha para compartir con ella y con sus seres cercanos. También comentó que eligió vestir una prenda de color amarillo porque ese es el color favorito de París.