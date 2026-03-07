Reconocida presentadora de RCN reveló que tuvo un encuentro divino con la Virgen María estando en coma

La reconocida presentadora del programa matutino del Canal RCN, Buen Día Colombia, Sandra Bohórquez, sorprendió al revelar cómo volvió a la vida tras un milagro.

Sandra Bohórquez asegura que se le apareció la Virgen María. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el milagro que le salvó la vida a Sandra Bohórquez?

Sandra fue invitada al programa Qué hay pa’ dañar Live, donde compartió una experiencia que marcó profundamente su historia personal.

Durante la conversación, relató que atravesó una situación crítica de salud por una bacteria que la llevó a estar en la unidad de cuidados intensivos, al borde de la muerte.

En ese momento, asegura haber tenido una manifestación divina: una mujer muy bella apareció frente a ella con tres rosas en las manos, acompañada de una luz brillante.

Esa visión le dio la fuerza para regresar y sobrevivir. Al despertar, médicos y enfermeras quedaron sorprendidos por lo que estaban presenciando, mientras Sandra llamó a su madre, quien no podía creer que la escuchaba en medio de un panorama tan delicado.

La presentadora santandereana revive ese episodio con gran emoción, pues lo considera una segunda oportunidad que le dio Dios.

Para ella, no se trata solo de un recuerdo doloroso, sino de un testimonio de vida que la impulsa a valorar cada instante.

Además de compartir su experiencia milagrosa, Sandra habló de sus gustos y preferencias.

Confesó que disfruta de la comida típica de Bucaramanga, que es madrugadora y que su bebida favorita para acompañar canciones de vallenato es el tequila.

¿Cuándo y dónde fue la boda de Sandra Bohórquez?

En cuanto a su vida sentimental, Sandra se mostró feliz con su matrimonio. La santandereana contrajo matrimonio en febrero de 2025 en Barichara, Santander, junto a Sebastián Espinosa.

Su boda fue un evento destacado en el mundo del entretenimiento, reuniendo a personalidades del medio nacional y convirtiéndose en una celebración que aún se recuerda.

Sandra reveló que estuvo en coma debido a una bacteria que ingresó a su organismo y comenzó a afectar sus órganos.

Tras una laparoscopia, los médicos descubrieron que sufría una peritonitis avanzada que, de no haberse atendido a tiempo, habría sido mortal.

Ese diagnóstico fue clave para salvarle la vida y marcar el inicio de su recuperación.

Según la Mayo Clinic, la peritonitis es una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal y protege los órganos internos.

Generalmente se produce por una infección bacteriana que puede aparecer tras una perforación intestinal, una cirugía o complicaciones de otras enfermedades.