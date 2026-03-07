Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hugo Rodallega envía conmovedor mensaje a Yeison Jiménez tras la cita que no se cumplió

Hugo Rodallega recordó a Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje tras recibir un detalle del equipo del cantante.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hugo Rodallega revela la cita que tenía con Yeison Jiménez
Hugo Rodallega habla de la cita que Yeison Jiménez no pudo cumplir y conmueve. (Fotos: AFP)

El futbolista Hugo Rodallega conmovió al enviarle un mensaje a Yeison Jiménez luego de recordar que el cantante, ya fallecido, había faltado a una cita en la que habían planeado que lo acompañaría a un encuentro balompédico.

¿Cuál fue el mensaje de Hugo Rodallega a Yeison Jiménez?

A través de sus redes sociales, el delantero del club Independiente Santa Fe publicó un video en el que recordaba al artista mientras sostenía un objeto relacionado con uno de los proyectos que Yeison había dejado.

Se trata de un barril que hace parte de una de las empresas que impulsaba el cantante caldense. Mientras lo mostraba, el jugador dedicó unas palabras en las que agradeció el gesto que, según explicó, fue enviado por el equipo cercano al artista.

El goleador del equipo capitalino expresó unas sentidas palabras dirigidas al cantante: “Papito, que Dios lo tenga en su santa gloria, muchísimas gracias”, mientras mostraba el detalle que había recibido.

En ese momento, una persona del equipo de Yeison Jiménez le explicó que el objeto estaba relacionado con un compromiso que el cantante había adquirido anteriormente.

Hugo Rodallega habla de la cita que Yeison Jiménez no pudo cumplir y conmueve. (Foto: AFP)

Según se escucha en el video, el artista tenía previsto acompañarlo en un partido, pero finalmente no pudo asistir. Aunque no se menciona al rival de Santa Fe.

Tras escuchar la explicación, Rodallega reaccionó diciendo que el cantante “se reivindicó” con ese gesto. “Ya que me quedó mal y se reivindicó, muchas gracias”, comentó el jugador en medio de la conversación.

¿Qué palabras dedicó Hugo Rodallega al recordar a Yeison Jiménez?

En el video, el delantero también expresó otras palabras dirigidas al artista. “Lo amamos y lo extrañamos”, dijo mientras continuaba mostrando el detalle que había recibido.

Más tarde, el futbolista colombiano también enseñó que estrenó el detalle mientras compartía con sus cercanos y escuchaban la música de Yeison Jiménez, en el que se observaba de fondo unos caballos.

Hugo Rodallega habla de la cita que Yeison Jiménez no pudo cumplir y conmueve. (Foto: Canal RCN)

El mensaje de Hugo Rodallega se compartió en un momento en el que varias personas cercanas al cantante han recordado algunos momentos que vivieron con él pues en tres días, Yeison Jiménez cumplirá dos meses de fallecido.

La muerte del artista ocurrió tras un accidente en una avioneta, un hecho que generó numerosas reacciones entre sus seguidores y colegas.

