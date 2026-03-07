Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Inés María Zabaraín felicitó a Claudia Bahamón tras recibir importante premio, ¿qué le dijo?

Inés María Zabaraín celebró el logro de Claudia Bahamón con un mensaje especial que destacó su compromiso y vocación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Inés María Zabaraín felicitó a Claudia Bahamón.
Inés María Zabaraín felicitó a Claudia Bahamón tras recibir un premio. (Fotos Canal RCN)

La presentadora de Noticias RCN, Inés María Zabaraín, sorprendió con su mensaje de reconocimiento hacia Claudia Bahamón tras recibir un importante premio.

Inés María Zabaraín muestra orgullo.
Inés María Zabaraín muestra orgullo por Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Inés María Zabaraín al reconocimiento que recibió Claudia Bahamón?

Mediante sus historias en Instagram, Inés María le dejó un emotivo mensaje a su colega con una fotografía en la que se ve a Claudia parada en un atril recibiendo el galardón por su labor ambiental.

La presentadora ha destacado en el cuidado del medio ambiente a través de su fundación, con la que busca recuperar y proteger espacios con ecosistemas vitales para el equilibrio del entorno.

La presentadora ha sabido equilibrar su rol en la pantalla con su compromiso por el planeta.

A través de su fundación, ha impulsado proyectos de reforestación, recuperación de ecosistemas y campañas de concientización que han involucrado a artistas, músicos y actores.

Artículos relacionados

En una entrevista reciente, Bahamón habló de su vocación por el medio ambiente, a pesar de ser arquitecta y dedicarse a la televisión.

Recordó que sus inicios en los medios se dieron en 2001, cuando el Canal RCN necesitaba un montaje para un reinado y, tras los primeros encuentros, fue llamada a un casting como presentadora.

Ese fue el punto de partida de una carrera que la ha posicionado como una de las figuras más reconocidas en Colombia.

El mensaje de Inés María Zabaraín no solo fue un gesto de apoyo entre colegas, sino también un reflejo del respeto que Claudia ha ganado en el medio.

Este reconocimiento reafirma su papel como una presentadora que ha sabido reinventarse y darle un sentido más profundo a su carrera.

Artículos relacionados

¿Claudia Bahamón está presentando MasterChef Celebrity 2026?

Actualmente, Claudia se encuentra presentando la nueva temporada de MasterChef Celebrity, programa en el que lleva varios años y del que se ha convertido en su rostro y su insignia.

Junto a los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, ha consolidado un formato que combina gastronomía y entretenimiento.

Claudia Bahamón está presentando.
Claudia Bahamón está en grabaciones de MasterChef Celebrity 2026. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio en urgencias tras impactante caída en el Amazonas Yeferson Cossio

Yeferson Cossio sufre accidente en el Amazonas y tuvo que acudir a urgencias, ¿qué le pasó?

Yeferson Cossio sufrió un accidente en el Amazonas y tuvo que recibir atención médica inmediata.

Manuela QM revela video de su bebé moviéndose. Blessd

Manuela QM genera reacciones al revelar video de su bebé moviéndose

Manuela QM conmovió a sus seguidores con un tierno video de su bebé, quien se movió dentro de del vientre de la influenciadora.

Sara Uribe y Karina García le bailan a Nicolás Arrieta y desatan comentarios sobre Manuela Ortiz Sara Uribe

Sara Uribe y Karina García causan revuelo al bailarle a Nicolás Arrieta, ¿cómo reaccionó Manuela?

Sara Uribe y Karina García le bailaron a Nicolás Arrieta en una fiesta y no tardaron en mencionar a la novia del influencer.

Lo más superlike

Corey Parker fallece a los 60 años: actor de Friday the 13th y Will & Grace Talento internacional

Fallece Corey Parker a los 60 años: así fue la carrera del actor de ‘Friday the 13th’

Muere el actor Corey Parker a los 60 años, recordado por Friday the 13th: A New Beginning y series como Will & Grace.

Mariana Zapata habló de Eidevin y Karola. Mariana Zapata

Mariana Zapata reaccionó al enterarse del gusto de Karola por Eidevin en La casa de los famosos

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales Maluma

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?