Inés María Zabaraín felicitó a Claudia Bahamón tras recibir importante premio, ¿qué le dijo?

La presentadora de Noticias RCN, Inés María Zabaraín, sorprendió con su mensaje de reconocimiento hacia Claudia Bahamón tras recibir un importante premio.

Inés María Zabaraín muestra orgullo por Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

¿Cómo reaccionó Inés María Zabaraín al reconocimiento que recibió Claudia Bahamón?

Mediante sus historias en Instagram, Inés María le dejó un emotivo mensaje a su colega con una fotografía en la que se ve a Claudia parada en un atril recibiendo el galardón por su labor ambiental.

La presentadora ha destacado en el cuidado del medio ambiente a través de su fundación, con la que busca recuperar y proteger espacios con ecosistemas vitales para el equilibrio del entorno.

La presentadora ha sabido equilibrar su rol en la pantalla con su compromiso por el planeta.

A través de su fundación, ha impulsado proyectos de reforestación, recuperación de ecosistemas y campañas de concientización que han involucrado a artistas, músicos y actores.

Artículos relacionados Viral Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

En una entrevista reciente, Bahamón habló de su vocación por el medio ambiente, a pesar de ser arquitecta y dedicarse a la televisión.

Recordó que sus inicios en los medios se dieron en 2001, cuando el Canal RCN necesitaba un montaje para un reinado y, tras los primeros encuentros, fue llamada a un casting como presentadora.

Ese fue el punto de partida de una carrera que la ha posicionado como una de las figuras más reconocidas en Colombia.

El mensaje de Inés María Zabaraín no solo fue un gesto de apoyo entre colegas, sino también un reflejo del respeto que Claudia ha ganado en el medio.

Este reconocimiento reafirma su papel como una presentadora que ha sabido reinventarse y darle un sentido más profundo a su carrera.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata reaccionó al enterarse del gusto de Karola por Eidevin en La casa de los famosos

¿Claudia Bahamón está presentando MasterChef Celebrity 2026?

Actualmente, Claudia se encuentra presentando la nueva temporada de MasterChef Celebrity, programa en el que lleva varios años y del que se ha convertido en su rostro y su insignia.

Junto a los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, ha consolidado un formato que combina gastronomía y entretenimiento.