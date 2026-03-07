Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata reaccionó al enterarse del gusto de Karola por Eidevin en La casa de los famosos

Mariana Zapata confesó que la atracción de Karola por Eidevin ha frenado el avance de su relación dentro de La casa de los famosos.

Mariana Zapata habló de Eidevin y Karola.
Mariana Zapata habló de Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Mariana Zapata se enteró que Karola dijo que le gustaba Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata habló de sus sentimientos por Eidevin.
Mariana Zapata habló de sus sentimientos por Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su relación con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

En los últimos días, el romance entre Mariana y Eidevin se ha intensificado, con muestras de cariño y gestos de apoyo que han captado la atención de los seguidores del reality.

El influenciador no ha dudado en defender a Mariana en los enfrentamientos con Alexa Torrex, Manuela Gómez y Yuli Ruiz, consolidando así una alianza dentro de la competencia.

En una conversación con su inseparable amiga Beba, Mariana confesó que ya sabe que Karola siente atracción por Eidevin.

La creadora de contenido expresó que esa situación ha frenado el avance de su relación, pues considera que Karola ha intentado deslegitimar su trabajo al afirmar que su contenido se limita a los “shipeos” y romances.

Mariana aclaró que no quiere que ni sus compañeros ni el público piensen que solo tiene eso para ofrecer, y aseguró que desea que su relación fluya con naturalidad, pero fuera del reality.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al enterarse que a Karola le gusta Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

La influenciadora señaló que le parece incoherente que Karola critique su contenido cuando ella misma ha buscado conexiones sentimentales desde que ingresó al programa.

Mariana recordó que Karola intentó acercarse al puertorriqueño Jay Torres, pero al no lograrlo, ahora estaría intentando con Eidevin, a pesar de saber que él mantiene un vínculo con ella.

Beba le confirmó que Karola ha admitido ante otros habitantes sentir una fuerte atracción por Eidevin y que incluso se ha mostrado celosa cuando lo ve junto a Mariana.

Por su parte, Karola le dijo directamente a Eidevin que no entiende su comportamiento y que lo mejor sería mantener distancia, una declaración que generó más tensión en la convivencia.

Fuera de la casa, las hermanas de Eidevin también se hicieron sentir. En redes sociales compartieron un mensaje que los internautas interpretaron como un claro desacuerdo con la relación de su hermano y Mariana.

En la publicación afirmaron que Eidevin es un gran tío, pero “muy malo escogiendo mujeres”, comentario que rápidamente se viralizó.

Mientras los seguidores del programa debaten sobre la autenticidad de los sentimientos y las posturas de cada participante, el futuro de Eidevin está en manos del público.

Su nominación añade un componente de incertidumbre que se resolverá este domingo, cuando se conozca si continúa en la competencia o si su paso por la casa más famosa del país llega a su fin.

Mariana Zapata se siente presionada.
Mariana Zapata se siente presionada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
