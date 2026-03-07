La IA predice quién sería el eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026: ¿Yuli o Eidevin?

Esta octava semana de La casa de los famosos Colombia 2026 fue llamada: “La semana de la no salvación” y la dinámica dentro de la convivencia cambió completamente.

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

Precisamente, durante estos días hubo dos nominaciones, dos pruebas del líder y dos eliminaciones, pero hasta hoy, sábado 7 de marzo, se ha llevado a cabo una, la segunda se vivirá mañana domingo 8.

Aunque para muchos televidentes e incluso participantes, esta placa se considere “suave”, hay fichas claves dentro de los nominados y por eso, le preguntamos a la IA quién podría ser eliminado, teniendo en cuenta el análisis que se puede hacer con lo que ha pasado estos días.

Artículos relacionados Viral Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

¿Quiénes están en placa de nominados en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del viernes 6 de marzo, se vivió la segunda gala de nominación en la semana de la no salvación en La casa de los famosos Colombia 2026 y la placa quedó así:

Alexa Torres nominada por la eliminada (Lady Noriega)

Yuli Ruiz y Juancho Arango nominados por la casa

Juanse Laverde nominado por el líder

Juan Palau y Eidevin López nominados por el público

La IA analiza la placa y predice quién podría salir de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Quién podría ser el siguiente eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026 según la IA?

De acuerdo con la inteligencia Artificial, para darnos su predicción con respecto a quién podría salir eliminado este domingo 8 de marzo, tuvo en cuenta factores como opinión del público y lo que se ha percibido de la convivencia en esta última semana.

Artículos relacionados Lady Noriega Lady Noriega hizo fuertes declaraciones sobre su convivencia con Alexa Torrex en La casa de los famosos

Por eso, su resultado es que Eidevin López tiene alta probabilidad de salir de La casa de los famosos Colombia 2026; según la IA, él no tiene un fandom visible y tiene de un 30 a 40% de riesgo.

Así mismo, su predicción apunta que Yuli Ruiz también tiene un alto porcentaje de riesgo, pese a que ella fue nominada por la casa.

La IA revela quién tendría más riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Quién podría ser el primero o la primera en regresar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Según el análisis que hace la Inteligencia artificial, Juancho Arango podría tener gran apoyo por su trayectoria en la televisión y Juanse Laverde está generando emociones por la eliminación de Lorena Altamirano, lo que provoca empatía entre el público.

Sorprendentemente, la IA cree que e incluso, el actor podría ser más votado que Alexa Torres, ya que considera que su riego es del 10%, mientras que el de la creadora de contenido es del 15%.