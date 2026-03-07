Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el reencuentro del Flaco Solórzano y Lorena Altamirano tras La casa de los famosos Colombia 2026

Fernando el flaco Solórzano reveló cómo fue su reencuentro con Lorena Altamirano, tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Flaco Solórzano mostró su reencuentro con Lorena Altamirano tras La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 1 de marzo, Lorena Altamirano se convirtió en la octava eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y aunque su salida para muchos televidentes haya estado bien, dejó con el corazón roto a Juanse Laverde.

Lorena salió de la competencia con un porcentaje muy bajo y esto la sorprendió, pues esperaba más apoyo de su team “las chanclas”. Sin embargo, se fue muy orgullosa del proceso que vivió durante su estadía en el reality.

La actriz, quien no solo es conocida por su talento artístico, también ganó popularidad por su relación con el actor, Fernando el “flaco” Solórzano, quien también hizo parte del programa en 2025.

¿Cómo fue el reencuentro del Flaco Solórzano con Lorena Altamirano tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus redes sociales, Fernando el “flaco” Solórzano agradeció el apoyo que recibió Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 2026.

Así mismo, días más tarde, más exactamente este sábado 7 de marzo, el actor reapareció en redes con una publicación junto a su esposa, Lorena Altamirano, revelando su reencuentro.

El Flaco Solórzano mostró su esperado reencuentro con Lorena Altamirano. (Foto: Canal RCN)

En el post, Fernando reveló una imagen con la exparticipante del reality de convivencia, en donde juntos sonríen para la foto, al parecer desde un lugar público, pues según las historias de Lorena, estaría en un spa en Cali.

¿Cómo fue la participación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 2026?

Lorena Altamirano se destacó en La casa de los famosos Colombia 2026 por su nobleza y prudencia, pese a que en la primera semana alcanzó a tener un roce con Yuli Ruiz y en la tercera, con Sofía Jaramillo y Marilyn Patiño.

Lorena Altamirano tras su eliminación de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tal parece que sus personalidades no congeniaron, pero esto no llevó a Lorena a ser una persona con actitudes negativas a sus compañeras.

Sin embargo, sí fue criticada por su cercanía con Juanse Laverde, tanto, que hasta sus compañeros decían que ella parecía la “psicóloga” del cantante.

Para muchos, ella no supo jugar, pero tras su eliminación, Altamirano reveló que no se siente satisfecha con lo que dijo en el juego y que no se arrepiente de nada, poque para ella, lo que hizo, estuvo más que bien.

