¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

La creadora de contenido Mariana Zapata generó conversación entre los participantes de La casa de los famosos Colombia luego de comentar que sospecha que podría estar embarazada.

Durante una conversación con algunos de sus compañeros dentro del reality, la paisa habló sobre un retraso en su ciclo menstrual y explicó que está considerando hacerse una prueba de embarazo para confirmar o descartar la posibilidad.

La situación rápidamente llamó la atención dentro de la casa, ya que varios participantes reaccionaron a sus comentarios y comenzaron a hacer preguntas sobre lo que podría estar ocurriendo.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre estar embarazada?

Durante una conversación con sus compañeros, Mariana Zapata reveló que planea pedir una prueba de embarazo debido a que lleva dos meses sin que le llegue el período.

La influencer explicó que no asegura estar embarazada, pero que el retraso en su ciclo menstrual le ha generado dudas.

Según comentó, en un primer momento pensó que se trataba de algo normal, pero al pasar el tiempo comenzó a preocuparse un poco más por la situación.

En medio de la charla, el creador de contenido Juanda Caribe, quien se encontraba conversando con ella, bromeó diciendo que ahora todas las mujeres del cuarto estaban embarazadas, haciendo referencia a Beba, quien en su momento también había comentado que sospechaba de un posible embarazo.

Durante el diálogo, Juanda Caribe también mencionó en tono de broma que la “comedera” de Mariana podría ser un posible signo de embarazo. Incluso le pidió que confirmara si realmente llevaba dos meses sin que le llegara el período, a lo que ella respondió que sí.

Mariana también contó que habló con “El Jefe” y que él le mencionó que ese tipo de retrasos puede ser normal debido al estrés que genera la convivencia dentro del programa. Sin embargo, la paisa explicó que el primer mes lo tomó como algo normal, pero que dos meses de retraso ya le parecía una situación diferente.

Mariana Zapata confesó sus sospechas de un posible embarazo. (Foto Canal RCN)

¿Quién podría ser el papá del bebé de Mariana Zapata?

En medio de la conversación, Valentino le preguntó directamente a Mariana quién podría ser el padre del bebé en caso de que el embarazo se confirme. Ante esto, ella respondió con la frase “¿quién más?”, dando a entender que se refería al creador de contenido JLexis.

Mariana recordó que la última vez que estuvo con alguien fue en noviembre mientras estaba en República Dominicana y que desde diciembre no le llega el período.

Durante la conversación, la influencer también comentó que no considera necesario que su hijo tenga un papá o padrastro, haciendo referencia a Eidevin. Según explicó, en caso de estar embarazada no le pediría nada al padre del bebé.

Además, mientras hablaba con Valentino, Mariana confesó que no tenía planes de tener hijos con J Lexis y que mucho menos esperaba que algo así ocurriera en esas circunstancias.

Por ahora, la posibilidad de un embarazo sigue siendo solo una sospecha hasta que se realice la prueba correspondiente dentro del reality.