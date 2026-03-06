Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Cobertura especial de elecciones este 8 de marzo en Noticias RCN: horarios, análisis y resultados

Noticias RCN realizará este 8 de marzo un cubrimiento especial de elecciones con análisis, reportes y resultados que no se puede perder.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Cobertura especial de Noticias RCN en elecciones a Cámara y Senado 2026.
Este domingo 8 de marzo, en Noticias RCN viviremos un cubrimiento electoral especial. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Noticias RCN)

Este domingo 8 de marzo, Noticias RCN realizará un cubrimiento electoral especial pensado para acompañar a los colombianos durante toda la jornada.

¿A qué hora comienza el cubrimiento electoral de Noticias RCN?

Bajo el espacio Tribuna RCN – Colombia Elige, la audiencia podrá mantenerse informada con reportes permanentes, análisis y seguimiento en tiempo real de lo que ocurra en los distintos puntos de votación del país, a través de la señal abierta del Canal RCN y su aplicación oficial.

Viva las elecciones de Cámara y Senado este 8 de marzo con Noticias RCN
El 8 de marzo, las elecciones se viven con el cubrimiento especial de Noticias RCN. (Foto: Freepik)

La cobertura contará con espacios de pedagogía electoral, avances informativos cada hora y conexión directa con distintas regiones, con el objetivo de ofrecer contexto y claridad sobre el desarrollo de la jornada democrática en Colombia.

Esta dará inicio desde las 7:30 de la mañana con un programa de apertura que dará inicio al seguimiento de la jornada electoral.

Durante este espacio se explicarán aspectos clave del proceso de votación y se presentarán reportes desde diferentes puntos del país para conocer cómo avanza la participación ciudadana.

A lo largo del día, los televidentes podrán seguir avances informativos cada hora, así como conexiones con periodistas ubicados en regiones y centros de votación, quienes informarán sobre el desarrollo de la jornada.

¿Qué tipo de información podrán encontrar los televidentes durante la jornada?

Durante el cubrimiento, Noticias RCN incluirá espacios de pedagogía electoral para explicar de manera sencilla cómo funciona el proceso de votación, cuáles son los pasos que deben seguir los ciudadanos y por qué es importante participar en la jornada democrática.

Además, la audiencia podrá acceder a un minuto a minuto digital a través de las plataformas del canal, donde se actualizarán constantemente las noticias más relevantes del día, datos de participación y reportes clave que permitirán seguir el desarrollo de las elecciones en tiempo real.

¿Qué pasará cuando cierren las urnas?

Una vez finalice la jornada de votación, a partir de las 3:00 de la tarde, se emitirá un especial de resultados en el que se analizará cómo les está yendo a los partidos y candidatos. El espacio contará con la conducción de José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y el análisis de los exministros Nancy Patricia Gutiérrez y Alejandro Gaviria.

En este espacio se presentarán los primeros balances de la jornada, se revisarán las tendencias del voto y se comenzará a configurar el panorama electoral del país.

Con análisis, reportes y cifras actualizadas, Noticias RCN acompañará a la audiencia en un día clave para la democracia colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe imita a Lady Noriega en el brunch La casa de los famosos

Juanda Caribe causa risas al imitar a Lady Noriega y repetir su frase sobre Tebi en el brunch

Juanda Caribe imitó a Lady Noriega tras el brunch de eliminación reciente y provocó risas en La casa de los famosos.

Karola Alcendra confesó lo que siente por Eidevin en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Karola le confesó a Eidevin lo que siente por él en La casa de los famosos Colombia 2026

Karola abrió su corazón y le confesó la verdad a Eidevin de lo que ella siente por él en La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre Mariana Zapata

¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

Mariana Zapata reveló en La casa de los famosos que lleva dos meses sin período y considera hacerse una prueba de embarazo.

Lo más superlike

La Pestilencia se retira de la música Talento nacional

La Pestilencia dice adiós después de 4 décadas: harán un show de despedida en Bogotá

'La Pestilencia' la banda punk más reconocida de Bogotá sorprendió al público al anunciar su retiro en la música tras 40 años de carrera

¿Daniela Salazar está embarazada? La curiosa petición que le hizo su hijo Pepe Talento nacional

¿Daniela Salazar está embarazada? Su hijo Pepe le hizo curiosa petición sobre un futuro hermano.

Conmoción por video de mujer que falleció tras lanzarse de un tobogán Viral

Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?