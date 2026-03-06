Cobertura especial de elecciones este 8 de marzo en Noticias RCN: horarios, análisis y resultados

Este domingo 8 de marzo, Noticias RCN realizará un cubrimiento electoral especial pensado para acompañar a los colombianos durante toda la jornada.

¿A qué hora comienza el cubrimiento electoral de Noticias RCN?

Bajo el espacio Tribuna RCN – Colombia Elige, la audiencia podrá mantenerse informada con reportes permanentes, análisis y seguimiento en tiempo real de lo que ocurra en los distintos puntos de votación del país, a través de la señal abierta del Canal RCN y su aplicación oficial.

El 8 de marzo, las elecciones se viven con el cubrimiento especial de Noticias RCN. (Foto: Freepik)

La cobertura contará con espacios de pedagogía electoral, avances informativos cada hora y conexión directa con distintas regiones, con el objetivo de ofrecer contexto y claridad sobre el desarrollo de la jornada democrática en Colombia.

Esta dará inicio desde las 7:30 de la mañana con un programa de apertura que dará inicio al seguimiento de la jornada electoral.

Durante este espacio se explicarán aspectos clave del proceso de votación y se presentarán reportes desde diferentes puntos del país para conocer cómo avanza la participación ciudadana.

A lo largo del día, los televidentes podrán seguir avances informativos cada hora, así como conexiones con periodistas ubicados en regiones y centros de votación, quienes informarán sobre el desarrollo de la jornada.

¿Qué tipo de información podrán encontrar los televidentes durante la jornada?

Durante el cubrimiento, Noticias RCN incluirá espacios de pedagogía electoral para explicar de manera sencilla cómo funciona el proceso de votación, cuáles son los pasos que deben seguir los ciudadanos y por qué es importante participar en la jornada democrática.

Además, la audiencia podrá acceder a un minuto a minuto digital a través de las plataformas del canal, donde se actualizarán constantemente las noticias más relevantes del día, datos de participación y reportes clave que permitirán seguir el desarrollo de las elecciones en tiempo real.

¿Qué pasará cuando cierren las urnas?

Una vez finalice la jornada de votación, a partir de las 3:00 de la tarde, se emitirá un especial de resultados en el que se analizará cómo les está yendo a los partidos y candidatos. El espacio contará con la conducción de José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y el análisis de los exministros Nancy Patricia Gutiérrez y Alejandro Gaviria.

En este espacio se presentarán los primeros balances de la jornada, se revisarán las tendencias del voto y se comenzará a configurar el panorama electoral del país.

Con análisis, reportes y cifras actualizadas, Noticias RCN acompañará a la audiencia en un día clave para la democracia colombiana.