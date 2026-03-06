Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta reveló las curiosas situaciones que vive por su falta de concentración

Nicolás Arrieta habló sobre su dificultad para concentrarse y contó algunas situaciones inesperadas que le han ocurrido.

Por: Tatiana Romero Torres
Nicolás Arrieta reveló las curiosas situaciones que vive por su falta de concentración
Nicolás Arrieta habla de su falta de concentración / (Foto del Canal RCN)

Nicolás Arrieta llamó la atención al revelar las inesperadas experiencias que vive a causa de su falta de concentración. Sus historias han generado múltiples reacciones en redes sociales.

¿Qué ha dicho Nicolás Arrieta sobre su concentración?

Nicolás Arrieta ha abordado el tema de su falta de concentración y su comportamiento "distraído" vinculándolo principalmente a sus procesos de salud mental y su historial de adicciones.

En diversas ocasiones ha revelado que fue diagnosticado con un tr4st0rn0 relacionado con cambios en el estado de ánimo. Las dificultades para concentrarse o mantenerse enfocado en una sola tarea pueden presentarse en algunas fases del proceso que atraviesa.

¿Qué ha dicho Nicolás Arrieta sobre su concentración?
Nicolás Arrieta habla sobre sus problemas de concentración / (Foto del Canal RCN)

El creador de contenido ha destacado que este tipo de condiciones generan que a veces parezca “ido” o desconectado.

¿Qué historia contó Nicolás Arrieta en redes sociales?

El creador de contenido compartió, entre risas y con algo de frustración, una situación que asegura que le ocurre con frecuencia: su dificultad para mantenerse concentrado cuando sale a hacer alguna diligencia.

¿Qué vivió Nicolás Arrieta por su desconcentración?
Nicolás Arrieta se divirtió al compartir sus experiencias. (Foto del Canal RCN)

Según contó, muchas veces sale con una tarea clara en mente, pero en el camino termina distrayéndose fácilmente y entrando a lugares que ni siquiera tenía pensado visitar.

En su relato explicó que, de repente, puede encontrarse dentro de tiendas que no tienen nada que ver con lo que iba a hacer, y luego se pregunta a sí mismo por qué le cuesta tanto mantenerse enfocado.

¿Qué le ha pasado a Nicolás Arrieta por su desconcentración?

En medio de la anécdota, dijo que en una ocasión terminó mirando juguetes en una tienda, mientras que en otro momento acabó revisando productos de maquillaje y hasta curioseando artículos con diferentes aromas, todo sin que eso estuviera dentro de sus planes.

Incluso relató que un día, mientras intentaba concentrarse en sus pendientes, terminó entrando a un casino sin entender muy bien cómo llegó hasta allí.

Entre bromas, aseguró que intenta repetirse constantemente que debe mantenerse concentrado, especialmente cuando tiene cosas importantes por hacer, como pagar un recibo.

