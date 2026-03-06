Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue?

El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un futbolista en críticas condiciones.

Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue?
¿Cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido futbolista? | Foto: Freepik

En los últimos días, el mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido futbolista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por su parte, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones por parte de allegados, colegas y seguidores, quienes lo han recordado con cariño a través de las diferentes plataformas digitales.

Sin embargo, el reconocido futbolista falleció en una crítica condición, según lo han confirmado fuentes cercanas, quienes revelaron las causas mediante comunicados oficiales.

¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Tomás Bustamante Carriel se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse como un reconocido futbolista, sino que también, por confirmarse la desafortunada causa de su muerte.

Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue?
Murió el futbolista: Tomás Bustamante Carriel. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte del equipo chileno Brujas de Salamanca, quienes revelaron la desafortunada noticia mediante un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 10 mil seguidores, quienes expresaron las siguientes palabras:

“Con profundo dolor, como club, hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de Tomás Bustamante Carriel (Q.EP.D.), quien defendiera a Brujas de Salamanca durante el 2025. A través de estas líneas queremos entregar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de nuestro querido "Tomy", haciéndonos parte del gran dolor que su partida deja. ¡Te enviamos un abrazo al cielo, Tomás. Siempre te recordaremos!”, agregó el medio de comunicación.

¿Cuál fue la causa por la que falleció el reconocido futbolista Tomás Bustamante Carriel?

Según han informado varios medios de comunicación chilenos como Biochile y Redgol, se refleja que Tomás Bustamante falleció en una crítica condición.

Falleció reconocido futbolista en graves condiciones en las últimas horas: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de: Tomás Bustamante Carriel. | Foto: Freepik

La causa principal por la que el distinguido futbolista Tomás Bustamante Carriel e debió a causa de un grave hecho al recibir dos imp#ct#s en las últimas horas.

Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones a causa del desafortunado fallecimiento del joven futbolista quien dejó un importante legado en su carrera. Así también, allegados y seguidores del futbolista lo han recordado con cariño mediante sus plataformas digitales.

