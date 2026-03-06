Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón se muestra afectada al recordar la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez

Juliana Calderón llamó la atención al compartir un reflexivo mensaje acerca de la importancia de valorar la vida.

Juliana Calderón habla de valorar la vida / (Fotos del Canal RCN)

Juliana Calderón llamó la atención luego de publicar un video en el que, según los internautas, recordó a Juan Manuel Rodríguez, miembro del equipo del cantante Yeison Jiménez. Su mensaje fue ampliamente difundido en redes sociales.

¿Qué pasó entre Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez?

La situación sentimental de Juliana, hermana de Yina Calderón, se convirtió en tema de conversación en redes sociales a comienzos de 2026. Esto ocurrió tras el accidente de avioneta en el que falleció Yeison Jiménez y varios integrantes del equipo, entre ellos Juan Manuel.

Rodríguez se desempeñaba como productor audiovisual y trabajaba con el artista de música popular. Tras el accidente, se conoció que mantenía una relación sentimental con Juliana Calderón.

Juliana Calderón recuerda su historia con Juan Manuel Rodríguez / (Foto de Freepik)

Durante 2025, la pareja fue reservada con su relación. Sin embargo, después del siniestro, Juliana compartió mensajes en los que confirmó que llevaban varios meses juntos. Explicó que su relación era seria y que contaban una conexión importante.

¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre Juan Manuel Rodríguez?

Tras el accidente, Juliana Calderón utilizó sus redes sociales para expresar su proceso de duelo. En varias publicaciones compartió recuerdos de los momentos que vivió junto a Juan Manuel Rodríguez.

En algunos de sus mensajes señaló que la pérdida había sido difícil de explicar y agradeció el tiempo que compartieron durante su relación. También destacó que él era una persona que la apoyaba en diferentes aspectos de su vida, incluidos sus proyectos empresariales.

Juliana Calderón recuerda su historia con Juan Manuel Rodríguez / (Foto del Canal RCN y AFP)

Semanas después, algunos cuestionaron la manera en que Juliana continuaba con sus actividades laborales o su presencia en eventos públicos. Frente a esos comentarios, la creadora de contenido respondió que cada persona vive el duelo de manera distinta.

Según explicó en varias historias de Instagram, continuar trabajando ha sido una forma de mantener el enfoque y recordar el esfuerzo que caracterizaba a Juan Manuel Rodríguez. Además, pidió respeto por su proceso personal.

¿Qué compartió Juliana Calderón en sus redes sociales?

El 6 de marzo, Juliana Calderón generó comentarios tras un video publicado en sus redes. En la grabación aparece realizando la mímica de una canción relacionada con las despedidas.

Posteriormente, compartió un mensaje en el que habló sobre la importancia de valorar el tiempo con las personas cercanas. Explicó que con frecuencia invita a sus amigos a salir o compartir momentos, porque considera que no siempre se sabe qué puede ocurrir al día siguiente.

"Al fin y al cabo, tú te vas; lo que importa son las personas que quedan acá", destacó.

El video generó múltiples reacciones en redes sociales. Los internautas afirmaron que el mensaje reflejaba el proceso emocional que atraviesa la creadora de contenido desde el fallecimiento de su pareja.

