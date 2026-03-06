En las últimas horas, el nombre de un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar que se separará de su agrupación.

Además, la noticia ha tomado por sorpresa a aquellas personas que hacen parte del gremio musical vallenato, quienes han resaltado su gran habilidad en el campo artístico, quienes lo acompañaron en su amplia trayectoria profesional junto al cantante.

¿Quién es el reconocido cantante que se desintegró de su agrupación?

El nombre de Carlos Rueda se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmar recientemente que se desintegrará de su agrupación.

Recientemente, Carlos confirmó que se separará de su compañero tras compartirlos mediante un anuncio en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 247 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Hoy mi corazón sólo tiene gratitud hermano. Compartir esta etapa contigo fue una bendición, y me llevo la satisfacción de haber puesto el alma en cada escenario, en cada canción y en cada aplauso que recibimos del público. A pesar de que en este momento nuestros caminos tomen rumbos distintos, me queda el orgullo del trabajo que hicimos juntos, porque lo que se hace con respeto, con verdad, con cariño y buena música, siempre permanece”, agregó el cantante Carlos Rueda en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue la agrupación musical en la que hizo parte el cantante?

Por su parte, el cantante hizo parte de la agrupación musical A to’ timbal, en la que obtuvo un importante reconocimiento junto a su compañero, Diego Daza, en la que se destacaron en importantes éxitos como: ‘Cupido’, ‘El Trabalengua’, ‘El Santo’, ‘La Pea’, ‘Más mejor’.

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud cual fue la causa por la que ambos cantantes tomaron la decisión de separarse, se evidencia que entre ambos tienen una buena amistad, quienes tuvieron la oportunidad en demostrar su gran talento trabajando en conjunto durante un largo periodo de tiempo.