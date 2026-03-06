Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Pestilencia dice adiós después de 4 décadas: harán un show de despedida en Bogotá

'La Pestilencia' la banda punk más reconocida de Bogotá sorprendió al público al anunciar su retiro en la música tras 40 años de carrera

La Pestilencia se retira de la música
'La Pestilencia' anuncia su retiro de la música y su último show será en Bogotá. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

La banda de punk más reconocida de Bogotá anuncia su retiro de la música, dándole el privilegio al público bogotano de vivir su último show en vivo.

¿Qué es ‘La Pestilencia’?

La Pestilencia es y ha sido reconocida como la banda más icónica de hardcore punk y metal alternativo en Colombia. La agrupación fue fundada en 1986 por Dilson Díaz y Héctor Buitrago (actual integrante de ‘Aterciopelados’), llevando este género a otro nivel con canciones como “Soñar Despierto”, “Nada Me Obliga”, “Descalzo y al Vacío”, entre otras.

Por otro lado, las letras de sus canciones suelen tratarse de una crítica social y política hacia la corrupción, la violencia, la desigualdad y la pérdida de valores y tradiciones en Colombia, temática que suele ir de la mano con el rock.

¿Quiénes son los integrantes de la banda ‘La Pestilencia’?

Los miembros de ‘La Pestilencia’ son:

  • Dilson Díaz: Músico de rock, líder y cantante de la banda.
  • Carlos A. Marín: Guitarrista
  • Marcelo Gómez: Baterista
  • Isabel Valencia: Bajista

A pesar de que esa es la alineación actual, hubo varios músicos que pasaron por ‘La Pestilencia’ durante algún periodo de tiempo.

'La Pestilencia' anuncia su retiro de la música
Esto dijo 'La Pestilencia' acerca de su retiro de la música. (Foto de FREEPIK)

¿Es verdad que ‘La Pestilencia’ se va a retirar de la música?

Tras 4 décadas de trayectoria en la escena rock en Colombia, la agrupación anunció su retiro de la música y de los escenarios, debido al desgaste personal y profesional de cada una de las personas que conformaban la banda. El comunicado se hizo a través de un video que compartieron en sus redes sociales, agradeciéndoles a sus fans por el cariño que les brindaron.

“Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no; al final, en nuestra casa, siempre fueron todos bienvenidos”,

agregaron a la descripción de la publicación.

¿´La Pestilencia´ hará algún show de despedida antes de dejar del todo la música?

La Pestilencia se encargó de que su última presentación fuera el cierre perfecto del ciclo, anunciando un último concierto, por supuesto, en la ciudad que se fundó y creció la agrupación: Bogotá.

El evento se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre del 2026 en el Coliseo MedPlus. La preventa de las boletas será el lunes 16 de marzo a las 10:00 a.m., hasta el miércoles 18 de marzo a las 9:59 a.m. y el público general las podrá adquirir ese mismo miércoles, a partir de las 10 a.m.

