Tras múltiples publicaciones, videos, historias y sospechas, Beéle y Shakira anuncian el lanzamiento de “Algo tú”, el sencillo musical en el que se juntaron para hacer historia.

¿Por qué el público estaba tan entusiasmado con una colaboración entre Shakira y Beéle?

El artista barranquillero Beéle sorprendió a sus fans el pasado 19 de febrero con una publicación en sus redes sociales en la que aparece junto a la reina de la música latina, Shakira. A partir de ese video, los internautas comenzaron a sospechar sobre una posible colaboración musical entre ambos.

Tras ello, los artistas siguieron compartiendo varios videos juntos; incluso, hubo uno que se viralizó rápidamente en el que Shakira aparece tatuando a Beéle.

Beéle compartió un sorprendente video en el que Shakira lo tatúa (AFP/STRINGER)

¿Cuándo fue el lanzamiento de la canción “Algo tú” de Shakira y Beéle”

El sencillo fue presentado al público el pasado 04 de marzo a través de las plataformas digitales; sin embargo, ambos artistas ya lo habían interpretado en vivo en el gran concierto gratis que Shakira brindó en el Zócalo de Ciudad de México el 01 de marzo.

¿De qué se trata “Algo tú”, la nueva canción de Shakira y Beéle?

La letra del nuevo sencillo habla principalmente de un amor sin barreras ni límites, solo libertad.

Por otro lado, como era de esperarse, “Algo tú” es una mezcla entre música urbana, género en el que Beéle se destaca, y ritmos e instrumentos de la costa Caribe, de donde son originarios ambos artistas. La canción menciona múltiples expresiones que hacen referencia a Barranquilla, dándole, de esta manera, reconocimiento internacional.

De hecho, los artistas afirmaron que la grabación del sencillo se llevó a cabo durante el Carnaval de Barranquilla 2026, uno de los eventos culturales más importantes de la región y del país.

¿Beéle y Shakira ya habían colaborado antes de lanzar “Algo tú”?

La grabación de la nueva versión de 'Hips don’t lie' en 2025 fue el escenario en el que Beéle y Shakira colaboraron musicalmente por primera vez; sin embargo, contaron también con la compañía del artista británico, Ed Sheeran. Por ende, “Algo tú” es la primera vez que los artistas barranquilleros lanzan música juntos como dúo principal.