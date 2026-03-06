Michelle Galván anunció que está embarazada y espera su segundo bebé

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?

Reconocida periodista anunció que está embarazada de su segundo hijo junto a su pareja y reveló detalles de esta nueva etapa familiar.

Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo
Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo. (Foto FreePik)

Una reconocida presentadora de televisión sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando un bebé.

La noticia se conoció a través de una entrevista exclusiva con People en Español, donde la periodista compartió detalles de esta nueva etapa en su vida personal y familiar.

¿Quién es la presentadora que está embarazada?

Se trata de Michelle Galván, reconocida presentadora de Univisión, quien reveló que está esperando su segundo hijo junto a su pareja, Andrés Asion.

La periodista decidió compartir la noticia públicamente a través de una entrevista exclusiva con People en Español, donde además apareció en la portada de la revista junto a su pareja.

Durante la conversación, Galván explicó que el embarazo llegó como una sorpresa, aunque también lo describió como un deseo que finalmente se hizo realidad. Según relató, la llegada del bebé representa un cambio importante para su vida y la de su familia.

La noticia también tomó por sorpresa a su pareja. Andrés Asion aseguró que convertirse en padre era algo que había anhelado desde hace tiempo, por lo que recibir la noticia representó un momento muy especial y de gran felicidad para él.

La historia de amor entre Galván y Asion comenzó hace más de una década. Ambos se conocieron hace once años durante una fiesta a la que la presentadora asistió acompañada de su entonces esposo. Sin embargo, el destino volvió a cruzarlos tiempo después.

Tras su divorcio, Galván coincidió nuevamente con Asion en una galería de arte. En ese momento se tomaron una fotografía que ella envió a algunos amigos en común. Fue entonces cuando, animado por la sugerencia de una amiga de la presentadora, él decidió invitarla a salir.

Cabe recordar que Michelle Galván anunció en 2024 su divorcio de Fernando Guajardo tras diez años de matrimonio. De esa relación nació su hija Megan, quien actualmente tiene seis años.

Michelle Galván reveló que está esperando un bebé junto a Andrés Asion
Michelle Galván reveló que está esperando un bebé junto a Andrés Asion. (Foto John Parra / AFP)

¿Es niña o niño el bebé de Michelle Galván?

Durante la entrevista, la presentadora también reveló el sex0 del bebé que espera. Con evidente emoción, contó que se trata de un niño, una noticia que llenó de alegría a toda su familia.

Galván expresó que la llegada del bebé ha generado gran entusiasmo entre sus seres queridos, especialmente porque proviene de una familia numerosa que ha recibido la noticia con mucha felicidad.

Además, la presentadora aseguró que una de las personas más emocionadas con la llegada del nuevo integrante es su hija Megan. Según explicó, la pequeña ya se muestra muy ilusionada con la idea de convertirse en hermana mayor y suele expresar su cariño por el bebé en sus oraciones diarias.

De esta manera, la periodista vive este embarazo como una etapa llena de ilusión y nuevos comienzos junto a su familia.

Michelle Galván anunció que está embarazada y espera su segundo bebé
Michelle Galván anunció que está embarazada y espera un niño. (Foto JC Olivera / AFP)
