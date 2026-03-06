Corey Harrison, famoso por “No lo sé Rick, parece falso”, enfrenta crisis tras grave accidente en motocicleta

Famoso por “No lo sé Rick, parece falso” sufrió grave accidente en motocicleta y ahora pide ayuda económica
Corey Harrison, famoso por “No lo sé Rick, parece falso”, sufrió un grave accidente en moto y enfrenta millonarios gastos médicos.
Uno de los rostros más recordados del programa de televisión El precio de la historia (Pawn Stars) atraviesa un difícil momento de salud.
El personaje, conocido en redes por la popular frase “No lo sé Rick, parece falso”, sufrió un grave accidente mientras se movilizaba en motocicleta y ahora enfrenta una compleja recuperación médica junto con una fuerte carga económica.
La situación se dio a conocer luego de que personas cercanas al protagonista del programa compartieran detalles sobre el accidente y la situación financiera que atraviesa actualmente.
¿Quién es la estrella que se accidentó?
Se trata de Corey Harrison, empresario y figura televisiva estadounidense reconocido por su participación en el reality show El precio de la historia, transmitido por History Channel.
Harrison se hizo conocido por trabajar en la famosa casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop, negocio familiar que aparece en el programa y del que es copropietario junto a su padre, Rick Harrison.
A lo largo de más de 20 temporadas del programa, Corey se convirtió en uno de los personajes más reconocidos del formato. Su personalidad directa y algunos momentos del show dieron origen a frases que posteriormente se volvieron virales en internet, especialmente la conocida expresión “No lo sé Rick, parece falso”.
¿Qué le pasó a Corey Harrison?
De acuerdo con información revelada por personas cercanas al empresario, el accidente ocurrió mientras se movilizaba en motocicleta. Como consecuencia del impacto, Harrison sufrió múltiples lesiones de gravedad.
Entre las afectaciones reportadas se encuentran once costillas fracturadas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral y sangrado interno. Tras el accidente, fue trasladado de emergencia a un hospital en Playa del Carmen, México, donde recibió atención médica inicial.
Sin embargo, según explicó su amigo Jake Chambers, los costos médicos comenzaron a aumentar rápidamente. La presión financiera habría sido tan alta que Harrison decidió abandonar el hospital pese a la recomendación médica de continuar internado.
Posteriormente fue llevado a su casa en Tulum con la esperanza de que pudiera recuperarse con reposo, pero horas después comenzó a experimentar fuertes dolores. Un médico acudió a su vivienda para administrarle líquidos intravenosos y tratamientos con morfina.
Según el testimonio de su amigo, en uno de los momentos más críticos sus niveles de oxígeno bajaron peligrosamente y el empresario expresó preocupación por no poder seguir pagando los tratamientos médicos.
A pesar de haber participado durante años en el exitoso programa televisivo, Harrison habría tenido que usar todos sus ahorros para cubrir parte de las facturas médicas, que superarían los 100.000 dólares.
Actualmente, el empresario también estaría enfrentando retrasos en el pago de su renta y necesitaría continuar con tratamientos médicos adicionales. Debido a su estado de salud, aún no puede viajar a Estados Unidos para continuar su recuperación junto a su familia, por lo que sus allegados iniciaron una campaña para recaudar fondos que le permitan cubrir los gastos médicos y su proceso de recuperación.