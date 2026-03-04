Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

Norma Nivia sorprendió al romper el silencio tras meses de rumores y aclarar si está esperando un bebé.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Norma Nivia está embarazada?
Norma Nivia aclara rumores de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Durante las últimas semanas, el nombre de Norma Nivia ha sido tendencia por una pregunta que se repite en redes sociales: ¿está embarazada?

En medio de una entrevista, la actriz rompió el silencio y decidió revelar la verdad de los hechos.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de Norma Nivia?

Actualmente, la pareja de Norma Nivia es Mateo Varela, conocido en redes sociales como “Peluche”.

Su relación comenzó durante su participación en La casa de los famosos Colombia, donde coincidieron como participantes y su cercanía fue evidente para los televidentes. Con el paso de las semanas dentro del programa, su vínculo evolucionó y, tras finalizar el reality, confirmaron su relación.

¿Quién es la pareja de Norma Nivia?
Mateo Varela es la actual pareja de Norma Nivia / (Foto del Canal RCN)

Meses después, oficializaron su noviazgo durante un viaje a Curazao, donde compartieron imágenes del momento en sus redes sociales. Posteriormente, también anunciaron que decidieron mudarse juntos a Bogotá, mostrando los avances de su relación.

Artículos relacionados

¿Norma Nivia está embarazada?

El rumor tomó fuerza cuando, en diferentes redes sociales, empezaron a compartirse imágenes en las que la actriz aparecía con una aparente barriga de embarazo. Algunos aseguraban que estaría esperando su primer hijo y que pronto haría el anuncio.

Las especulaciones aumentaron tras la difusión de fotografías creadas con inteligencia artificial, en las que se le veía con un avanzado estado de gestación. Como consecuencia, varios usuarios dieron por confirmada la noticia.

¿Norma Nivia está embarazada?
Norma Nivia aclara rumores sobre supuesto embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Frente a los rumores, Norma Nivia explicó, en una entrevista con la emisora Vibra, que a través de la ola de comentarios, señalaban que estaba esperando trillizos.

En su declaración fue clara al afirmar que no está embarazada y que no se encuentra esperando un bebé. Además, explicó que la emoción que algunos seguidores interpretaron como una posible señal de embarazo no tenía relación con ese tema.

Artículos relacionados

¿Norma Nivia quiere tener hijos?

Tras ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre, Norma respondió que la maternidad no está dentro de sus planes.

No estoy embarazada, no estamos esperando bebé

La actriz explicó que, aunque proyecta varios objetivos a futuro como pareja, tener un hijo no forma parte de esas metas. Con ello, descartó tanto un embarazo actual como la intención de asumir el rol de madre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Corrales confesó cuál fue el inesperado gesto que la enamoró de su esposo: esto dijo Sara Corrales

Sara Corrales confesó cuál fue el inesperado gesto que la enamoró de su esposo: esto dijo

Sara Corrales divide opiniones tras confesar en sus redes sociales cual fue el gesto que la enamoró de su esposo.

Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne y la presión del duelo público Harry Styles

Harry Styles rompe el silencio por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil”

El cantante habló por primera vez del duelo que vivió tras la muerte de su excompañero y la presión mediática.

Andrea Valdiri sorprendió al revelar cómo son las invitaciones de los 15 años de Isabella, su hija Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprendió al revelar cómo son las invitaciones de los 15 años de Isabella, su hija

Andrea Valdiri llamó la atención en redes al compartir nuevos detalles sobre la fiesta de 15 años de su Isabella, su hija.

Lo más superlike

Luto en la moda: murió icónica supermodelo que brilló en portadas de Vogue Viral

Falleció reconocida supermodelo de Vogue y actriz tras dura enfermedad

La modelo y actriz falleció a los 62 años tras enfrentar una enfermedad que se agravó en los últimos meses.

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera? Jhonny Rivera

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera?

Nicolás Arrieta sorprendió con el “soberbio” detalle que recibió de una fan Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar el “soberbio” detalle que recibió de una fan en Bogotá

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista