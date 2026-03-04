¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

Durante las últimas semanas, el nombre de Norma Nivia ha sido tendencia por una pregunta que se repite en redes sociales: ¿está embarazada?

En medio de una entrevista, la actriz rompió el silencio y decidió revelar la verdad de los hechos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

¿Quién es la pareja de Norma Nivia?

Actualmente, la pareja de Norma Nivia es Mateo Varela, conocido en redes sociales como “Peluche”.

Su relación comenzó durante su participación en La casa de los famosos Colombia, donde coincidieron como participantes y su cercanía fue evidente para los televidentes. Con el paso de las semanas dentro del programa, su vínculo evolucionó y, tras finalizar el reality, confirmaron su relación.

Mateo Varela es la actual pareja de Norma Nivia / (Foto del Canal RCN)

Meses después, oficializaron su noviazgo durante un viaje a Curazao, donde compartieron imágenes del momento en sus redes sociales. Posteriormente, también anunciaron que decidieron mudarse juntos a Bogotá, mostrando los avances de su relación.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

¿Norma Nivia está embarazada?

El rumor tomó fuerza cuando, en diferentes redes sociales, empezaron a compartirse imágenes en las que la actriz aparecía con una aparente barriga de embarazo. Algunos aseguraban que estaría esperando su primer hijo y que pronto haría el anuncio.

Las especulaciones aumentaron tras la difusión de fotografías creadas con inteligencia artificial, en las que se le veía con un avanzado estado de gestación. Como consecuencia, varios usuarios dieron por confirmada la noticia.

Norma Nivia aclara rumores sobre supuesto embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Frente a los rumores, Norma Nivia explicó, en una entrevista con la emisora Vibra, que a través de la ola de comentarios, señalaban que estaba esperando trillizos.

En su declaración fue clara al afirmar que no está embarazada y que no se encuentra esperando un bebé. Además, explicó que la emoción que algunos seguidores interpretaron como una posible señal de embarazo no tenía relación con ese tema.

Artículos relacionados Melissa Gate Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate, ¿se caen mal?

¿Norma Nivia quiere tener hijos?

Tras ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre, Norma respondió que la maternidad no está dentro de sus planes.

No estoy embarazada, no estamos esperando bebé

La actriz explicó que, aunque proyecta varios objetivos a futuro como pareja, tener un hijo no forma parte de esas metas. Con ello, descartó tanto un embarazo actual como la intención de asumir el rol de madre.