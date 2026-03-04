Desde hace varios meses, el nombre de Sara Corrales se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras vivir uno de los momentos más importantes de su vida, en especial, por llegar al altar con Damián Pasquini.

Por esta razón, la actriz colombiana ha acaparado la atención por parte de sus seguidores tras compartir varios acontecimientos de cómo ha sido su faceta como madre, en especial, por mostrar cómo ha crecido su bebé.

Desde luego, Sara se ha destacado por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por el importante momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por hacer recientemente una curiosa confesión de su esposo.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo recientemente Sara Corrales sobre su esposo?

Recientemente, Sara Corrales acaparó la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales tras confesarles a sus seguidores que no solamente se ha dedicado a su nueva etapa como madre, sino que también, por contar varios acontecimientos de su vida personal.

¿Qué confesó Sara Corrales acerca de su esposo? | AFP: Gustavo Caballero

Por esta razón, Sara acaparó recientemente la atención mediática con sus seguidores al responderles una serie de preguntas en las que le hicieron varias preguntas acerca de cómo ha sido su vida en la actualidad.

De este modo, un internauta le preguntó a la actriz cómo se fijó en su esposo Damian, a lo que ella respondió con sinceridad las siguientes palabras mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores:

“Es que eso fue una cosa tan rápida y chévere porque desde que él me empezó a chatear, hubo química y conexión rápidamente. Además, fue ágil, chistoso, divertido. Así también, me demostró que no era presumido o que hablara de lo que tenía, sino de lo que era. Eso fue Damian, así que eso fue una conexión inmediata”, aclaró Sara Corrales.

¿Cómo se conoció Sara Corrales y Damián Pasquini? | AFP: Gustavo Caballero

¿Quién es y a qué se dedica Damián Pasquini, el actual esposo de Sara Corrales?

Desde que Sara Corrales confesó en sus redes sociales que está enamorada, varios navegantes se han preguntado acerca de la identidad de su actual esposo.

Por su parte, Damián Pasquini es un reconocido empresario argentino quien ha tenido una gran influencia en el campo corporativo desde hace un largo periodo de tiempo.