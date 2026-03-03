Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Alejandro Estrada y Lady Noriega entraron a la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?
Lady Noriega y Alejandro Estrada dentro de la placa de nominados. | Foto: Canal RCN

Durante la gala de este 3 de marzo en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, se conoció el nombre del famoso que quedó nominado por parte del público mediante las votaciones y, también, durante los puntos elegidos en la dinámica del teléfono.

¿Qué famosos quedaron dentro de la placa de nominados por parte del público?

Los televidentes de La casa de los famosos Colombia eligieron a sus participantes favoritos tras una votación en positivo y quien obtuvo el menor porcentaje, quedó dentro de la placa de nominación.

Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?
Así quedaron Lady Noriega y Alejandro en la placa de nominados. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo dieron a conocer los resultados de las votaciones y, también, el nombre de las celebridades que quedaron nominadas en la gala.

Las celebridades que terminaron dentro de la placa de nominados a raíz de la decisión que tomó la casa, fue Alejandro Estrada tras obtener un mayor número de puntos dentro de la competencia.

Así también, Lady Noriega se convirtió en la nueva celebridad en estar dentro de la placa de nominaciones, según le anunciaron los presentadores tras la decisión que tomó el público.

¿Cómo reaccionaron Lady y Alejandro tras quedar dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse que Lady y Alejandro fueron nominados, su reacción tomó por sorpresa a varias celebridades con las que ha tenido la oportunidad de convivir dentro de La casa de los famosos Colombia, en donde las estrategias, el buen sentido del humor y la creatividad son pilares fundamentales en el programa.

Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?
¿Por qué Alejandro Estrada entró a la placa de nominados? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Alejandro expresó que hará lo posible para asegurar su cupo de la competencia, pues, aunque, el público cada vez es más analítico con las respectivas decisiones que cada uno toma dentro de la competencia, detalló que hará lo posible para permanecer en la competencia.

Así también, Lady demostró tener gran expectativa durante la presente semana para poder asegurar su cupo dentro de la casa más famosa del país, ¿qué pasará en los próximos días?

