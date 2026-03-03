Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción del Jefe en La casa de los famosos Col: esto dijo

Juanda Caribe se mostró angustiado tras la reciente sanción del Jefe tras algunas palabras con Alexa Torrex.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción del Jefe en La casa de los famosos Col: esto dijo
¿Por qué Juanda Caribe se mostró indignado tras reciente sanción? | Foto: Canal RCN

En la gala del pasado 2 de marzo, Juanda Caribe se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras recibir una inesperada sanción por parte del Jefe en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por esta razón, Juanda Caribe se mostró indignado en las últimas horas tras la decisión que tomó el Jefe, en especial, por algunas diferencias que presentó con Alexa Torrex dentro de la competencia.

Artículos relacionados

¿Por qué razón Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción que le puso el Jefe?

Recientemente, Juanda Caribe generó una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas tras hablarle con honestidad a las cámaras y expresar lo que piensa acerca de la reciente sanción que le puso al Jefe.

Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción del Jefe en La casa de los famosos Col: esto dijo
Juanda Caribe se mostró indignado tras reciente sanción. | Foto: Canal RCN

La causa principal por la que sancionaron a Juanda Caribe se debió a causa de unos comentarios que tuvo con Alexa Torrex, con quien ha presentado ciertas diferencias desde hace semanas.

Por este motivo, Juanca acaparó la atención mediática recientemente tras mostrarse indignado por los sentimientos que tiene encontrados tras estar dentro de la placa de nominados por primera vez, expresando las siguientes palabras:

“No estoy poniendo en tela de juicio las decisiones del Jefe, simplemente, estoy pidiendo que el respeto se vea reflejado desde ambas partes. Yo a esa niña no le he dicho absolutamente nada, desde ningún tipo de vista. He aprendido a conocer cosas de abajo, pero hay cosas de revisar. Estoy en placa por primera vez y me resulta absurdo ante demasiadas cosas que he vivido aquí. Estos errores han sido motivados por cosas que se viven”, agregó Juanda Caribe.

Artículos relacionados

¿Qué diferencias han presentado Juanda Caribe y Alexa Torrex?

A lo largo de la competencia, Juanda Caribe y Alexa Torrex han sido dos de las celebridades que más comentarios han generado en redes sociales por parte de los internautas al presentar algunas diferencias.

Artículos relacionados

Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción del Jefe en La casa de los famosos Col: esto dijo
¿Cómo ha sido la convivencia entre Juanda Caribe y Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Por su parte, uno de los momentos más polémicos por parte de los internautas fue cuando el prometido de Alexa tuvo un inesperado gesto con Juanda Caribe durante una sección de congelados y, desde entonces, las diferencias entre ambos han aumentado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karola y Eidevin López sorprenden al hablar de sus sentimientos La casa de los famosos

Karola y Eidevin López sorprenden al hablar de sus sentimientos en La casa de los famosos Colombia

Karola y Eidevin López llamaron la atención de los fans al revelar cuáles son las expectativas que tienen en una relación.

Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué? La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Alejandro Estrada y Lady Noriega entraron a la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue el motivo? La casa de los famosos

Tebi Bernal nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue el motivo?

Tebi Bernal tomó la decisión de nominar a Campanita al ser el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Lorena Altamirano envió contundente mensaje a quienes la tildan de mueble La casa de los famosos

Lorena Altamirano envió contundente mensaje a quienes la tildan de mueble: "Yo la daba toda"

Lorena Altamirano rompió el silencio y sorprendió al revelar cuál fue su estrategia en La casa de los famosos Colombia.

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé Salud

Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?