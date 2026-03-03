En la gala del pasado 2 de marzo, Juanda Caribe se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras recibir una inesperada sanción por parte del Jefe en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por esta razón, Juanda Caribe se mostró indignado en las últimas horas tras la decisión que tomó el Jefe, en especial, por algunas diferencias que presentó con Alexa Torrex dentro de la competencia.

¿Por qué razón Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción que le puso el Jefe?

Recientemente, Juanda Caribe generó una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas tras hablarle con honestidad a las cámaras y expresar lo que piensa acerca de la reciente sanción que le puso al Jefe.

Juanda Caribe se mostró indignado tras reciente sanción. | Foto: Canal RCN

La causa principal por la que sancionaron a Juanda Caribe se debió a causa de unos comentarios que tuvo con Alexa Torrex, con quien ha presentado ciertas diferencias desde hace semanas.

Por este motivo, Juanca acaparó la atención mediática recientemente tras mostrarse indignado por los sentimientos que tiene encontrados tras estar dentro de la placa de nominados por primera vez, expresando las siguientes palabras:

“No estoy poniendo en tela de juicio las decisiones del Jefe, simplemente, estoy pidiendo que el respeto se vea reflejado desde ambas partes. Yo a esa niña no le he dicho absolutamente nada, desde ningún tipo de vista. He aprendido a conocer cosas de abajo, pero hay cosas de revisar. Estoy en placa por primera vez y me resulta absurdo ante demasiadas cosas que he vivido aquí. Estos errores han sido motivados por cosas que se viven”, agregó Juanda Caribe.

¿Qué diferencias han presentado Juanda Caribe y Alexa Torrex?

A lo largo de la competencia, Juanda Caribe y Alexa Torrex han sido dos de las celebridades que más comentarios han generado en redes sociales por parte de los internautas al presentar algunas diferencias.

¿Cómo ha sido la convivencia entre Juanda Caribe y Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Por su parte, uno de los momentos más polémicos por parte de los internautas fue cuando el prometido de Alexa tuvo un inesperado gesto con Juanda Caribe durante una sección de congelados y, desde entonces, las diferencias entre ambos han aumentado.