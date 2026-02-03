Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?

Distinguida actriz se ha convertido en tendencia tras anunciar que padece de una enfermedad incurable.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?
¿Quién es la reconocida actriz que padece de enfermedad incurable? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras el grave diagnóstico que compartió una reconocida actriz, quien padece una grave enfermedad.

Además, aprovechó la oportunidad para confesar mediante una entrevista con un medio internacional que ha estado enfrentando algunas complicaciones de salud a causa de los percances en los que se ha visto sometida, según el diagnostico que le dieron especialistas médicos.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz que padece de una enfermedad incurable?

El nombre de Cynthia Klitbo se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser una reconocida actriz mexicana, sino que confesar que padece de la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que tiene graves afectaciones por la tiroides.

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?
Actriz Cynthia Klitbo padece de grave enfermedad. | Foto: Freepik

Recientemente, la actriz Cynthia Klitbo fue entrevistada por parte del medio de comunicación mexicano de Univisión en el que confesó las complicaciones de salud que padece en la actualidad tras la variedad de análisis que le hicieron, pues expresó lo siguiente:

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que es en la tiroides y el estómago. Entonces, pues, estoy haciendo muchísimo ejercicio. Me ha costado mucho porque tuve que despedirme de muchas comidas que me gustan. No puedo comer azúcares, harinas. Por eso me ves esbelta”, agregó la actriz.

Según confesó la actriz, se encuentra realizando una respectiva dieta, pues, también, reveló que es una enfermedad autoinmune, según han anunciado expertos médicos.

Artículos relacionados

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto, según la IA?

Tras la reciente confesión que hizo la actriz Cynthia Klitbo, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios acerca de lo que se trata la enfermedad de Hashimoto.

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?
¿De qué se trata la enfermedad de Hashimoto? | Foto: Freepik

Por esta razón, te explicamos lo que quiere decir, pues, según la IA, más conocida como Inteligencia artificial, se refleja que la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmune, la cual atac# por error a la glándula tiroides provocando una destrucción crónica y gradual, la cual debe ser tratada con un estilo de vida saludable y una dieta otorgada por especialistas médicos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?

El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida actriz quien participó en importantes producciones.

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda Christian Chávez

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda

Christian Chávez confesó que recayó en sustancias tras la gira de reencuentro de RBD.

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Recientemente, se confirmó la muerte de integrante del Chavo del 8 y Edgar Vivar, el ‘señor barriga’ la despidió con nostalgia.

Lo más superlike

Lorena Altamirano se quebró en llanto tras último mensaje: ¿cómo reaccionó Juanse? La casa de los famosos

Lorena Altamirano se conectó con La casa de los famosos y terminó llorando: ¿qué pasó?

Lorena Altamirano compartió últimas palabras en La casa de los famosos Col con lágrimas de por medio tras inesperadas confesiones.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reaparece en redes tras cumpleaños de Thaliana: ¿qué dijo? Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reaparece en redes tras cumpleaños de Thaliana: ¿qué dijo?

Alejandro Estrada llamó la atención al realizarle una inesperada advertencia a Yuli Ruiz: Alejandro Estrada

Alejandro Estrada llamó la atención al realizarle una inesperada advertencia a Yuli Ruiz: ¿qué dijo?

Tragedia durante filmación en alta mar dejó un fallecimiento confirmado. Viral

Falleció un hombre durante filmación de serie televisiva en el mar: esto se sabe

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener