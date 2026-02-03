En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras el grave diagnóstico que compartió una reconocida actriz, quien padece una grave enfermedad.

Además, aprovechó la oportunidad para confesar mediante una entrevista con un medio internacional que ha estado enfrentando algunas complicaciones de salud a causa de los percances en los que se ha visto sometida, según el diagnostico que le dieron especialistas médicos.

¿Quién es la reconocida actriz que padece de una enfermedad incurable?

El nombre de Cynthia Klitbo se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser una reconocida actriz mexicana, sino que confesar que padece de la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que tiene graves afectaciones por la tiroides.

Actriz Cynthia Klitbo padece de grave enfermedad. | Foto: Freepik

Recientemente, la actriz Cynthia Klitbo fue entrevistada por parte del medio de comunicación mexicano de Univisión en el que confesó las complicaciones de salud que padece en la actualidad tras la variedad de análisis que le hicieron, pues expresó lo siguiente:

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que es en la tiroides y el estómago. Entonces, pues, estoy haciendo muchísimo ejercicio. Me ha costado mucho porque tuve que despedirme de muchas comidas que me gustan. No puedo comer azúcares, harinas. Por eso me ves esbelta”, agregó la actriz.

Según confesó la actriz, se encuentra realizando una respectiva dieta, pues, también, reveló que es una enfermedad autoinmune, según han anunciado expertos médicos.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto, según la IA?

Tras la reciente confesión que hizo la actriz Cynthia Klitbo, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios acerca de lo que se trata la enfermedad de Hashimoto.

¿De qué se trata la enfermedad de Hashimoto? | Foto: Freepik

Por esta razón, te explicamos lo que quiere decir, pues, según la IA, más conocida como Inteligencia artificial, se refleja que la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmune, la cual atac# por error a la glándula tiroides provocando una destrucción crónica y gradual, la cual debe ser tratada con un estilo de vida saludable y una dieta otorgada por especialistas médicos.