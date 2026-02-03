Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz fotografía de Thaliana, hija de Yeison Jiménez en su cumpleaños: ¿cómo luce?

Thaliana, hija de Yeison Jiménez está de cumpleaños y se dividen opiniones tras su parecido a su padre tras foto compartida.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuántos años cumple la hija de Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN y Freepik

Hace casi dos meses, el nombre del cantante Yeison Jiménez se convirtió en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento del pasado 10 de enero tras grave accidente en la avioneta en la que se dirigía en Paipa, Boyacá.

Por su parte, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la celebración de cumpleaños de Thaliana, una de las hijas de Yeison Jiménez.

¿Cuál fue la fotografía que salió a la luz de Thaliana, hija de Yeison Jiménez?

Desde luego, este 2 de marzo es una fecha importante para toda la familia de Yeison Jiménez, pues, hoy cumple años una de las hijas con las que adquirió una gran afinidad, quien es Thaliana.

Cumpleaños de Thaliana, una de las hijas de Yeison Jiménez. | Foto: Freepik

Así también salió a la luz una fotografía de Thaliana en la que se refleja que tuvo la oportunidad de disfrutar de esta fecha especial en compañía de sus familiares.


La edad que está cumpliendo Thaliana, son ocho años, pues se refleja en la fotografía que le hicieron una especial decoración junto a un pastel de color rosado, en donde hubo una especial decoración con globos de color rosado.

Por su parte, se evidencia en la fotografía que Thaliana, junto a todos sus allegados, han recordado con sentido cariño a Yeison Jiménez, quien siempre se destacó no solo por ser uno de los más grandes exponentes de la música popular colombiana, sino que también, por expresar en reiteradas ocasiones el incondicional amor que le tenía a su familia.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiméne? | Foto: Canal RCN

¿Cuántos hijos tuvo el cantante Yeison Jiménez?

Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Yeison Jiménez fue Sonia Restrepo, con quien tuvo la oportunidad de construir una especial relación sentimental durante años.

Así también, Yeison Jiménez tuvo dos hijos en común con Sonia, llamados: Thaliana y Santago. Por su parte, Camila, también se convirtió en su hija de crianza, tras los especiales momentos que vivió junto a ella a nivel personal y profesional, demostrándoles su gran talento para la música, al ser uno de los grandes exponentes del género popular, quien dejó un importante legado.

