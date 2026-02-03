En las últimas semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la historia de vida de una pareja trans de influenciadores colombianos quienes anunciaron su embarazo mediante las redes sociales.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, en especial, porque el hombre trans es quien está embarazado tras su relación sentimental con una mujer quien también es trans.

¿Quién es la reconocida pareja trans colombiana que anunció que están embarazados?

Los nombres de Luisa García y Liam se han convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir hace varias semanas que están atravesando por uno de los momentos más importantes de sus vidas porque están esperando a su primer hijo.

Así confirmaron Luisa y Liam su embarazo. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente compartida por parte de Luisa García, quien es una mujer trans y, también, sostiene un romance con un hombre trans desde hace un largo periodo de tiempo.

Por esta razón, Luisa García anunció la emotiva noticia que está esperando a su primogénito junto a su pareja Liam mediante un video compartido en su cuenta oficial de TikTok en el que expresaron las siguientes palabras:

“Soy una chica trans y estoy en embarazo, bueno lo estamos y antes de que nos digas algo, déjame te explico. Soy una chica trans y mi novio es un chico trans. Entonces, pues, vamos a tener un bebé. Que, si estamos preparados, no, pero queremos tenerlo, claro que sí, lo queremos con todo el amor del mundo. Estamos viviendo este proceso paso a paso”, agregó Luisa García.

¿Cómo se ha visto reflejado el embarazo de Liam, quien es un chico trans?

Tras la confesión que hizo Luisa García en sus redes sociales acerca de cómo ha llevado el embarazo junto a su pareja Liam, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones acerca de cómo ha sido esta experiencia que ambos están vivido.

¿Cuánto tiempo llevan de embarazo Luisa y Liam? | Foto: Freepik

Por esta razón, Liam publicó hace varios días cómo ha sido su experiencia al estar en embarazo, expresando las siguientes palabras:

“Estoy embarazado y tengo siete semanas, ¿cómo es posible? Porque tengo un út3r# y mi novia es una mujer trans. Luego de varias pruebas, pues, quedamos en embarazo junto a mi pareja en diciembre. No nos sometimos a ningún tipo de tratamiento. Estoy muy feliz y está muy chiquito todavía, pero lo queremos. Quiero mostrarles el proceso”, agregó Liam.

Así también, se refleja en otro video cómo luce el embarazo de Liam en la actualidad, pues, está atravesando por algunas complicaciones. Sin embargo, todo marcha bien en la actualidad y están a la espera del nacimiento de su bebé.