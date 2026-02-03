El Flaco Solórzano compartió su reacción tras eliminación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Col.

En la noche del pasado 1 de marzo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que las celebridades han presentado una variedad de opiniones dentro de la competencia.

Dentro de la placa de nominados estaban: Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Manuela Gómez, Juan Palau, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Lorena Altamirano.

Sin embargo, el público tomó la decisión de elegir cuál participante se quedaría en la competencia, pero la actriz que menor puntaje recibió fue Lorena Altamirano, al obtener un 3.26%.

¿Cómo reaccionó el Flaco Solórzano tras la eliminación de Lorena Altamirano?

Cabe destacar que Lorena Altamirano compartió varios detalles dentro de La casa de los famosos Colombia acerca de como ha sido su relación sentimental con el Flaco Solórzano, quien es su prometido en la actualidad.

¿Qué apoyo le dio el Flaco Solórzano a Lorena Altamirano? | Foto: Canal RCN

Además, El Flaco Solórzano compartió en reiteradas ocasiones todo su apoyo a Lorena Altamirano mediante sus redes sociales, pues, él también hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por esta razón, El Flaco Solórzano compartió recientemente a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, donde le expresó todo su agradecimiento al público por su gran paso en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué fue eliminada Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la participación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Lorena Altamirano demostró a lo largo de la competencia su gran habilidad en el campo artístico, pues, aprovechó la oportunidad para utilizar todas sus estrategias de juego dentro de la competencia.

Así también, Lorena tuvo la oportunidad de construir una especial amistad con Juanse Laverde, quien se ha destacado por se run reconocido cantante y creador de contenido digital.

Entre tanto, la salida de Lorena dejó un profundo vacío dentro del reality por parte de Juanse Laverde y, también, por parte de sus seguidores, quienes, la apoyaron en diversas ocasiones, generando gran variedad de comentarios en las diferentes plataformas digitales tras cautivar con su participación en La casa de los famosos Colombia.